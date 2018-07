Geschreven op 9-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Gebruik maken van duurzame energie in de buitenruimte is nog nooit zo eenvoudig en leuk geweest.

Of je nu je telefoon of fiets wilt opladen, wilt gamen of werken in de natuur, de Solar Bench maakt het mogelijk.

De Solar Bench is een outdoor design bank. De bank is uitgerust met 6 oplaadpunten en geïntegreerd zonnepaneel in het zitvlak.

Het zonnepaneel zet het zonlicht dat op de bank valt om in elektriciteit. Het zonnepaneel is semi-transparant.

De bank kan in verschillende uitvoeringsvormen of materialen geleverd worden, eventueel klant specifiek. Ecotap verzorgt de gehele plaatsing van de Solar Bench door geheel Europa.

