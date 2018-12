Geschreven op 10-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De relatief eenvoudige bouwwijze van een elektrische aandrijving en de dalende prijzen van accu’s maken het voor steeds meer bedrijven aantrekkelijk om een elektrische auto te bouwen.

Ook Biomega, een Deense fabrikant van dure fietsen, gaat zijn intrede in de automobielindustrie doen.

Biomega presenteerde de SIN op de CIIE in Shanghai. De SIN is puur bedoeld voor gebruik in de stad. Het is dan ook duidelijk een tussenvorm tussen een fiets en een compacte auto. Je hebt een aandrijving en een dak boven je hoofd, en meer ook niet.

Biomega classificeert de SIN zelf dan ook als crossover. De SIN is voorzien van vier elektromotoren, vier deuren en vier stoelen. De beenruimte is ondanks de beperkte afmetingen van de SIN (3 meter lang en anderhalve meter breed en hoog) opvallend groot. De grootte van de vensters is ook opvallend, de SIN lijkt voor het grootste gedeelte uit ramen te bestaan.

Uiteraard hebben de ontwikkelaars de SIN zo licht mogelijk gehouden. Er wordt gebruik gemaakt van een minimum aantal componenten en moderne lichtgewicht materialen zoals carbon fiber. Hierdoor weegt de SIN nog geen 1000 kilo, wat uiteraard positieve gevolgen heeft voor het elektriciteitsverbruik en dus ook de actieradius.

De actieradius is volgens Biomega ongeveer 160 kilometer en de laadtijd bedraagt ongeveer een half uur. In de bodem van het voertuig is een accu van 14 kWh geplaatst, die kan worden aangevuld met een aantal uitneembare accu’s van totaal 6 kWh welke in de kofferbak worden ondergebracht.

Het totale vermogen ligt rond de 82 pk waarmee de SIN een topsnelheid van 130 km/uur kan halen en gemiddeld 11 kWh per 100 kilometer gebruikt.



De SIN, een afkorting van de metropool Singapore, is niet alleen een designstudie maar moet ook daadwerkelijk in productie gaan. Dat zal naar verwachting ergens tussen 2021 en 2023 moeten gebeuren.