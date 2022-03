Geschreven op 18-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Trekkerbouwer John Deere werkt nog steeds aan de ontwikkeling van een elektrische trekker. De Sesam 2 heeft een 1.000 kWh accupakket en kan zijn werk autonoom doen.

De trekker is een doorontwikkeling van de trekker die John Deere in het Sesam project bouwde en in 2016 voor het eerst liet zien. Toen werd de dieselmotor vervangen door een 130 kWh accupakket.

Het prototype van de Sesam 2 heeft een veel groter accupakket en de trekker kan ook nog eens autonoom zijn werk doen. De eerste versie van Sesam kon met een volle acculading op half vermogen ongeveer twee uur werken.

De Sesam 2 kan op een volle accu een hele dag aan het werk, zo claimt John Deere. De trekker gebruikt 500 kW voor de eigen aandrijving en kan 1.000 kW gebruiken voor externe machines.

De trekker heeft onderhuids een vrij traditionele bouw, met grote achterwielen en wat kleinere sturende voorwielen en een hefinrichting plus aftakas aan de voor- en achterzijde. Boven de wielen is over de hele breedte van de trekker een accu gebouwd. Vanwege dat grote accupakket is ook de trekker uit de kluiten gewassen, al geeft John Deere het gewicht van de machine nog niet prijs. Opvallend is de losse cabine, die middels een Accord-bok in de fronthef van de robot kan worden gehangen. Op die manier kun je de trekker naar het land brengen.

De communicatie tussen de bestuurderscabine en de trekker vindt draadloos plaats. Eenmaal op het veld zet je de cabine op de kopakker neer en kun je de trekker op het veld in de gaten houden en waar nodig bijsturen. Zo’n supervisie lijkt inefficiënt, maar niets is minder waar. De Sesam 2 is namelijk ontworpen om in zwermen te werken. En in dat geval kan een persoon meerdere machines op hetzelfde perceel vanuit zijn cabine in de gaten houden en aansturen.

De autonome, elektrische John Deere is gebouwd in het kader van het Duitse Gridcon 2-project. Dat is een project van de Duitse overheid dat tot doel heeft om landbouwmachines te ontwikkelen die geen emissie meer uitstoten. Drie jaar geleden werd in het kader van hetzelfde project ook al eens een elektrische John Deere gebouwd. Deze had echter geen accu, maar werd gevoed door een stroomkabel op een haspel.

