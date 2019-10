Geschreven op 15-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Damen gaat voor Ports of Auckland een volledig elektrisch aangedreven sleepboot bouwen.

De RSD-E sleepboot 2513 wordt de eerste volledig elektrische sleepboot ter wereld met een trekkracht van 70 ton.

Het schip voltooit de groene energiecyclus in de haven met zijn ongeëvenaarde prestaties op het gebied van duurzaamheid.

Ports of Auckland en de Damen Shipyards Group hebben onlangs een contract getekend voor de levering van het innovatieve nieuw schip. De sleper wordt in 2021 opgeleverd.

Ports of Auckland heeft als doel gesteld om in 2040 emissieloos te zijn. Tony Gibson, CEO van Ports of Auckland: “Om dit doel te bereiken, moesten we een nulemissie-optie voor onze sleepboten vinden. We zijn erg blij met onze bestaande Damen ASD Tug 2411 en we wisten dat Damen hybride sleepboten bouwt, dus Damen was een logische keuze om naar de mogelijkheid te kijken om een ??volledig elektrisch model te ontwikkelen. De bereidheid van Damen om anders te denken en te investeren in het nodige onderzoek en ontwikkeling is cruciaal geweest voor het succes van dit project.”

Damen heeft de gegevens verzameld uit de ASD Tug 2411 van Ports of Auckland en berekend wat de batterijvereisten zouden moeten zijn.

Het laadstation is gebaseerd op technologie in de auto-industrie. Een eenvoudig systeem, het heeft vier kabels op het schip die op het station worden aangesloten. Eenmaal aangesloten, heeft de 1,5 MW lader maar twee uur nodig om de RSD-E Tug 2513 volledig op te laden.

Voor absolute veiligheid heeft de sleepboot ook twee 1000kW generatorsets. Ze bieden genoeg vermogen voor de sleepboot tot een trekkracht van 40 ton in het geval van een storing in het elektrische systeem of als het schip zijn batterijcapaciteit moet overschrijden. Het is geen hybride systeem. Bij normaal gebruik worden de generatoren niet gebruikt. Het schip en het batterijsysteem zijn ontworpen om te voldoen aan de normale operationele behoeften van de haven.

Geweldig dat een Nederlands bedrijf deze sleepboot gaat realiseren. Wel jammer dat dit in Nieuw-Zeeland gaat gebeuren en niet in Nederland, in de Rotterdamse heven bijvoorbeeld.

Zie ook: Hydrotug: De Eerste Waterstof Dual Fuel Sleepboot Ter Wereld In De Haven Van Antwerpen – Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS): Een Schip Duurzaam Bouwen Of Verbouwen – Milieubewustzijn bij Havens en Scheepvaart Groeit: De Groene Duurzame Haven in Rotterdam – Klimaatakkoord Zeevaart: Zeescheepvaart Gaat CO2-Uitstoot Met 40% Verminderen in 2030 – Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart by Port Of Rotterdam – Het Werkprogramma Maritieme Strategie 2018-2021 Voor Een Duurzame Toekomst

The YARA Birkeland Zero Emission Vessel: World’s First Fully Electric Autonomous Container Ship – The Peace Boat Ecoship Project: The World’s Greenest Cruise Ship Will Sail in 2020 – The NYK Super Eco-Ship 2030 Concept Design: Reducing CO2-Emissions With 70% – Zero-Emission Container Feeder Vessel: A Hydrogen Powered Ship by DNV GL Maritime Services – De Ecolution, Het Duurzame Zeilschip by Wubbo Ockels – Fairtransport: Zeilend vrachtschip “De schoenerbrik Tres Hombres” – The New Belgica: Sociaal, Ecologisch, Duurzaam – Future of The Fjords: A Ground Breaking Zero Emission Electric Passenger Vessel – Seven Battery-Powered Electric Ferries for Fjord1 in Norway by Havyard Shipyard – Converting The Stena Jutlandica to Battery-Powered Electric Ferrie by Stena Line