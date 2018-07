Geschreven op 12-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Anno 2018 begint de elektrische bus steeds meer een vertrouwde verschijning te worden in het Nederlandse straatbeeld.

Elektrische stadsbussen rijden inmiddels in Maastricht, Venlo, Eindhoven, Den Bosch, Gorinchem, Dordrecht, Utrecht, Almere, Amersfoort, Haarlem en Groningen.

Daarnaast is er een grote vloot elektrische bussen actief op en rondom Schiphol, en op de voorstadslijnen ten zuiden van Amsterdam.

Ten slotte is het openbaar vervoer op de waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog bijna 100% elektrisch. Een belangrijke leverancier van de elektrische bussen is VDL. Van de Citea Electric rijden er inmiddels zo’n 200 rond in Nederland.

