Geschreven op 9-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het eerste elektrische raceteam van de Universiteit Twente, Electric Superbike Twente, presenteerde onlangs de gloednieuwe motor: de Liion-GP.

Het ontwerp is volledig naar eigen smaak en specificaties. De Liion-GP laat zien hoe snel elektrisch transport kan gaan.

De vijftien studenten van Electric Superbike Team Twente hebben in slechts negen maanden tijd ontwerpen gemaakt, onderdelen getest en een volledige motorfiets gebouwd. De komende weken wordt er uitgebreid getest in de aanloop naar de races in de MotoE-competitie in Engeland en Nederland.

Een technisch hoogstandje is het geïntegreerde ontwerp van de elektromotor in het frame. De elektromotor is net als het frame en de achterbrug volledig naar eigen ontwerp. Door de elektromotor in het frame te plaatsen werd het frame stijver. Dit zorgt tevens voor ruimtebesparing, waardoor er meer accucapaciteit toegevoegd kan worden. “Een leuk weetje is dat onze elektromotor zo ontworpen is, dat hij een 600cc motorfiets bij moet kunnen houden op Assen!”, vertelt Powertrain manager Jeroen Goudswaard.

Naast alle in-house ontwikkelingen aan de technische kant, zoals frame, batterijpakket en elektronica, is tevens het kuipwerk volledig van eigen makelij. Bram Norp, verantwoordelijk voor het design: “We hielden rekening met de benodigde luchtkoeling en de ergonomie. Bovendien wilden we een motorfiets presenteren waar liefhebbers voor vallen. Ik denk dat we een geweldig ontwerp hebben neergezet.”

Teammanager Tim Veldhuis geniet van het succes: “Geweldig hoe het team in zo’n korte tijd zo ver is gekomen! Het is ontzettend gaaf om de wereld te laten zien wat er met de huidige techniek mogelijk is. We zijn trots op het ontwerp en als we de races rijden in de zomer wordt dat alleen maar meer.”

Zie ook: De Snelste Elektrische Motor Ter Wereld: TTX01 – De Vectrix: Een Elektrisch Monster – De Elektrische Designmotorfiets en -Cruiser uit Nederland: De Orphiro – The Full Electric Superbike: Mission One and Mission R by Mission Motors – The eGrandPrix TTXGP: World’s First Clean Emission Carbon Free Grand Prix