Geschreven op 12-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Aston Martin heeft in mei de eerste afbeeldingen vrijgegeven van een elektrische Lagonda, het luxueuze broertje van het bedrijf. De auto moet in een productieversie in 2021 op de weg verschijnen.

De auto heeft vooralsnog geen naam en gaat daarom door het leven als de Lagonda Vision Concept, een cross-over SUV. Het ontwerp van het concept is zeer opvallend, met veel glas en de auto is ook langer en iets lager dan op eerdere beelden te zien was.

Lagonda wil zich de komende tijd vooral richten op het ontwikkelen van de batterij. Die moet meer dan zeshonderd kilometer aankunnen. Een flinke actieradius is een absolute must voor het bedrijf. Daarbij moet de auto ook op alle vier de wielen worden aangedreven. De vraag die veel kenners op dit moment hebben is of het wel mogelijk om dit doel binnen drie jaar te bereiken. Op dit moment is het immers nog niet mogelijk om een dergelijke actieradius en een dergelijke aandrijving in een elektrische auto aan elkaar te koppelen. Dit maakt het voor de Britse fabrikant echter juist wel een uitdaging.

Het is opvallend dat Aston Martin ervoor kiest om Lagonda te gebruiken voor de elektrische SUV. Het zustermerk stond immers enige tijd op een laag pitje. Nu lijkt het een nieuwe injectie te krijgen. Er zijn meerdere merken die een oude divisie nieuw leven in blazen door er een elektrisch merk van te maken. Aston Martin lijkt deze trend nu te volgen. Lagonda is al 114 jaar actief in de autobranche en dus alles behalve een nieuwkomer.

