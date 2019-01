Geschreven op 18-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Den Haag krijgt vanaf de zomer een zelfrijdende shuttle tussen ov-halte Leyweg en het Haga Ziekenhuis, een traject van een paar honderd meter.

HTM heeft de ambitie om op meer locaties zelfrijdende shuttles in te zetten. Eind deze maand beslist de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag over een subsidie voor het project.

HTM wil ervoor zorgen dat reizigers met de zelfrijdende shuttle, die de naam Haga Shuttle krijgt, van deur tot deur kunnen reizen. “Het ov sluit vaak niet helemaal aan op het begin- en eindpunt van de reis. We zien de zelfrijdende shuttle dan ook niet als vervanging van het openbaar vervoer, maar als een verlenging”, zegt Ernst Moeksis van vervoerbedrijf HTM. De zelfrijdende shuttle gaat de komende vier jaar rijden als proef op het traject.

Als het aan HTM ligt, gaat de zelfrijdende shuttle op meer trajecten rijden. “Dat hangt wel af van een aantal factoren zoals financiering en reizigersvraag”, aldus Moeksis. De vervoerder hoopt op een financiële bijdrage van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. “Eind deze maand wordt hier een beslissing over genomen.”

De Haga Shuttle wordt nu mede gefinancierd door partners als het ziekenhuis, Rebel en The Future Mobility Network. De partijen hebben hiervoor een privaat initiatief opgericht onder de naam ‘Haagse Shuttle’. Het zelfrijdende elektrische busje is gratis te gebruiken voor reizigers.

HTM heeft het voertuig besteld bij de Franse fabrikant Navya, in het voorjaar wordt het geleverd. Dan begint een periode van testen. “We kijken onder meer naar hoe de shuttle reageert op weggebruikers en hoe het traject wordt afgelegd”, zegt Moeksis. Hij benadrukt dat het een geavanceerd voertuig is, dat al op verschillende plekken in de wereld rijdt. “En het unieke aan dit busje is dat het, in tegenstelling tot andere zelfrijdende voertuigen, gebruikmaakt van de openbare weg. Daarom hebben we de Rijksdienst voor Wegverkeer ook gevraagd om toestemming voor het veilig vervoeren van passagiers.” Moeksis refereert aan de Parkshuttle in Capelle die (nog) over een eigen baan rijdt en niet te maken heeft met andere weggebruikers.

In totaal kunnen acht personen plaatsnemen in de shuttle, waarvan één begeleider die zorgt voor service en veiligheid. De begeleider kan de shuttle stoppen als er gevaar dreigt. Het voertuig gebruikt sensortechnologie die continue de omgeving scant. Afgezien van de begeleider houdt ook de Haagse verkeersleiding de shuttle in de gaten. “De verkeersleiding kan op afstand ingrijpen, mocht dat nodig zijn.”

De Haga Shuttle gaat vanaf de zomer rijden, zo is de bedoeling. De zelfstandig rijdende bus kan 15 kilometer per uur en rijdt volledig elektrisch. “Op één acculading kan het voertuig negen uur lang ritjes maken. Op warme dagen zal dit, door het gebruik van airco, wat minder zijn. Tijdens de testperiode gaan we ook bekijken of tussentijds opladen nodig is en hoe lang dit gaat duren”, zegt Moeksis. De shuttle wordt ’s nachts volledig opgeladen in de parkeergarage van het ziekenhuis.

