13 april 2018: Op de Ecoboot van de gemeente Utrecht wordt er één grote bak gebruikt voor het restafval.

Het organisch afval wordt niet gescheiden maar afgevoerd als restafval naar een afvalverbrandingsinstallatie.

GroenLinks in Utrecht wil dat de Ecoboot het restafval van restaurants gescheiden gaat ophalen.

De Ecoboot vaart sinds 2012 in Utrecht. De bedrijven waarvan het afval wordt opgehaald met de Ecoboot zijn voornamelijk restaurants, die produceren een grote stroom aan organisch afval zoals groente, fruit en voedselresten. Om praktische redenen is er voor gekozen om één grote bak voor het restafval te gebruiken.

Het organisch afval wordt dus niet gescheiden, maar wordt afgevoerd als restafval naar een afvalverbrandingsinstallatie. Dit is volgens GroenLinks niet efficiënt omdat organisch afval een hoog vochtgehalte heeft en dus niet geschikt is voor verbranding.

12 april 2012: Mooi hoor. Na de elektrische Bierboot heeft Utrecht nu ook een elektrische Ecoboot, die de taak van de oude vuilnisboot overneemt en wordt ingezet om vuilnis van bedrijven aan het water in de binnenstad gescheiden op te halen.

De Ecoboot is gebouwd door Scheepswerf Bocxe uit Delft. De scheepswerf heeft de opgedane ervaringen met de bouw van de Bierboot en Amsterdamse City Supplier verwerkt in dit nieuwe ontwerp. Het vaartuig heeft een lengte van 16,80 meter, een breedte van 4,20 meter. De bedraagt gemiddeld 1,00 meter en een kruiplijnhoogte van 1,63 meter. De Ecoboot is voorzien van vier accupakketten van elk 480 Volt. Deze accu’s worden gebruikt voor de aandrijving van de 55 kW sterke elektromotor en alle op het schip aanwezige apparatuur. De Ecoboot is onder andere voorzien van een telescopische spudpaal die voorin het schip is geïnstalleerd, waardoor het vaartuig overal kan stilliggen.

Waar vuilnisauto’s slechts geschikt zijn voor groen, grijs of glasafval, haalt de Ecoboot in één keer alle afvalsoorten op. Er zijn aparte containers voor iedere afvalstroom. In de oude vuilnisboot werd al het afval los of in vuilniszakken in het open ruimte gestort, de Ecoboot werkt met kliko’s. Met dezelfde hefboomtechniek als op vuilnisauto’s worden de kliko’s geleegd in afvalcontainers, vergelijkbaar met de ondergrondse containers in de stad. Acht uitneembare containers van ieder drie kubieke meter herbergen de aparte afvalstromen. In het schip passen ook 26 rolcontainers of 24 koel/vriescontainers. Met een elektrisch aangedreven kraan kan de boot ook vracht van en naar straatniveau, in en uit de boot takelen. ’s Nachts wordt de accu opgeladen voor de volgende dag.

De Ecoboot is een voorbeeldproject voor andere Europese steden. Utrecht, Nieuwegein en de provincie Utrecht werken samen in het Europees programma Connecting Citizen Ports 21 met steden met een binnenhaven in België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.

