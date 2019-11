Geschreven op 11-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Een duurzaam, sexy eenpersoons stadsautootje, dat ook nog eens lekker is om in te rijden. Een gadget dat de wereld verovert.

Dat is wat Ronald Schoonrok (36) uit Zundert voor ogen heeft met zijn elektrische Yks1 (spreek uit: iksie).

YKS1 is een concept van een collectief waarin designers, visionairs en andere creatieven hun kennis delen.

Met een goede bak koffie en een open vizier creëren we concepten die met de wensen van nu mee kunnen bewegen naar een duurzame toekomst.

Ik zie een uitnodigend stijlvol design en een krachtige maar schone aandrijving. Een ranke, sportieve elektrische auto die door zijn compacte vorm slechts de helft van de weg nodig heeft. Grijs en grauw zijn voorgoed verleden tijd.

Ik zie namelijk groene en frisse steden met centrale hub’s waar iedereen eenvoudig via zijn smartphone een auto ontgrendelt. Ik zie een bundeling van kennis en kracht tussen wereldsteden, bedrijven en kenniscentra. Ik zie de toekomst van mobiliteit en urban transport. Ik zie YKS1… De auto die je meer energie oplevert dan hij je kost.

Eén blik is genoeg. Haar strakke lijnen en soepele vormen lonken en verleiden. Stijl en sportiviteit in perfecte balans. Kunststof en glas in een gouden verhouding. Hier wil je in rijden. Door het centrum zoeven op weg naar je afspraak. Of ontspannen terug naar het station vanaf een bedrijventerrein aan de rand van de stad. De charme van YKS1 kun en wíl je niet weerstaan. Je wil met haar gezien worden. En zij met jou.

Snel, sportief en wendbaar. Je voelt de zinderende schone kracht onder je pedaal. Een elektrische aandrijving met een moderne actieradius en sexy

acceleratie. Stil stuif je over de Coolsingel of koers je naar de Kalverstraat. YKS1 wordt ontwikkeld voor maximaal 80 kilometer per uur en is dus extra

veilig voor de 50-kilometerzones. Bochten neem je met de zelfverzekerdheid van een coureur. Lean in en rijd er door de flexibele zwenkophanging

beheerst en stabiel doorheen. YKS1 maakt het stadse rijden tot een belevenis.

Alleen zijn met YKS1 is geen straf. Geef haar je aandacht en ze geeft je er energie voor terug. Jij stuurt, dus jij bepaalt. Een ander voordeel van

een eenzitter is dat je maar de helft van de weg nodig hebt. Capaciteitsproblemen en files in steden behoren in één klap tot het verleden. En ondanks haar ranke vorm, biedt ze achterin toch voldoende ruimte voor een koffer, pakketje of kratjes boodschappen. En het zitcomfort? Ook dat ‘zit’ wel goed!

Fijnstof, stikstofdioxide en CO2. We hebben onze buik ervan vol. En onze longen. Onze steden moeten en kunnen schoner. Niet voor niets kozen we

YKS1 als naam voor onze eerste toekomstmobiel. YKS1 = één in het Fins. En laat Finland in Europa nu al jaren de nummer één zijn op het gebied

van duurzaamheid. Duurzame energiebronnen nemen er de leiding en Finland is koploper in CO2-reductie. Een lichtend groen voorbeeld en

inspiratie voor onze eigen YKS1.

Met YKS1 slaan we een nieuwe weg in en helpen we steden te voldoen aan hun milieu- en reductiebeloftes. Actueler dan ooit door een recente

uitspraak in een kortgeding dat Milieudefensie heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat. De rechter verplicht de Nederlandse staat om meer

te doen tegen luchtvervuiling. Daar willen we met YKS1 graag een bijdrage aan leveren. Groene HUB’s op logistieke knooppunten met schoon, elektrisch vervoer dat voor iedereen bereikbaar is. Geen te grote, voor driekwart lege, vervuilende auto’s meer in de stad, maar perfect passend, flexibel en schoon persoons- en goederenvervoer.

Delen is het nieuwe hebben. We ontwikkelen YKS1 niet voor onszelf, maar voor iedereen. We willen vooral dat YKS1 er komt en omarmen daarom

ieder idee, initiatief en advies dat ons dichter bij dat doel brengt. Hulp is welkom, kennis = kracht. Daarom werken we graag samen met bedrijven,

overheden, investeerders en kenniscentra in Nederland en ver daarbuiten. Samen plaveien we de weg naar de juiste toekomst.

Mooi plan. Nu maar hopen dat het verder komt dan een droom.

Zie ook: Carver Gaat Elektrische Carver Assembleren in Friesland: Een Ultra Slim Elektrisch Stadsvoertuig – Venture One: De Elektrische Motor – C,MM,N: Common De Auto van de Toekomst – De InnoVan Quicc: De Elektrische Bestelauto van de Toekomst by Duracar in Chinese Handen –