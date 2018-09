Geschreven op 28-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

XL Lifts, gespecialiseerd in zero en low-emission vorkheftrucks, heeft aangekondigd dat het gaat samenwerken met Wiggins Lift Company om de Wiggins Yard eBull te produceren.

De Wiggin’s Yard eBull is de eerste gecommercialiseerde grote capaciteit, nul-emissie vorkheftruck vervaardigd in de Verenigde Staten.

Met een capaciteit van 30.000 tot 70.000 lbs. Is de Wiggins Yard eBull goed voor het milieu, maar kan nog steeds aan de zware behoeften van industriële bedrijven voldoen. Met innovatieve, snelladende lithium-ionbatterijtechnologie van Thor Trucks, hetzelfde bedrijf dat door UPS is geselecteerd om een ??deel van zijn vloot van elektrische bestelwagens van stroom te voorzien, kan de eBull snel worden opgeladen, zodat hij continu kan worden gebruikt.

Wiggins ‘verkoopdirecteur Micah McDowell zei: “We zijn verheugd om met onze dealer XL Lifts te werken om deze innovatie op de markt te brengen. Met de Yard eBull hoeven bedrijven niet langer te kiezen tussen high-performance en energie-efficiëntie. ”

“Vorkheftrucks zijn een van de vele praktische toepassingen van volledig elektrische aandrijflijnen”, aldus Giordano Sordoni, COO van Thor Trucks. “De voertuigen blijven dicht bij hun thuisbasis en hebben toegang tot industriële stroom, plus de lawaaionderdrukking en verhoogde efficiëntie zullen industriële werven enorm ten goede komen.”

De belangrijkste voordelen van de nieuwe Wiggins Yard eBull zijn onder andere: Zero Emissions: De eBull is ontworpen om te voldoen aan zelfs de meest strikte eisen voor schone lucht en lawaaionderdrukking, zoals die vereist in Californië. Geen uitstoot betekent dat het veilig kan worden gebruikt in gebouwen en schepen zonder rook, roet of geluid. Geen noemenswaardige downtime: de eBull maakt gebruik van geavanceerde snellaadaccu-technologie voor continu gebruik. Innovatief lithium-ionbatterijontwerp met hoog voltage: de accu’s zijn ontworpen door Thor Trucks voor commerciële voertuigtoepassingen. Gericht op betrouwbaarheid, duurzaamheid, onderhoudsgemak en veiligheid zijn de batterijpakketten grondig getest voor industriële omgevingen. Veiligheid: omgekeerde back-upcamera, daglichtklitsen, optioneel conventioneel back-upalarm en moderne witte ruisgenerator om nabijzijnde voetgangers te waarschuwen, zijn slechts een paar van de functies om zowel machinisten als voetgangers veilig te houden. Minimaal onderhoud: levensduur van vijf jaar, niet-toxisch koelmiddel; en duurzame hydraulische olie voor alle weersomstandigheden maakt het onderhoud eenvoudig. Vervang de luchtfilters op het batterijsysteem één keer per jaar.

AutoLube: minimaliseert uitvaltijd door automatisch hoofdcomponenten te smeren – mast- en wagenlagers, kantelcilinders, stuuraslagers – om een ??soepele werking te garanderen en tegelijkertijd geld te besparen. Handling: Met het laagste zwaartepunt en de hoogste tipfactor in de branche, heeft Wiggins de standaard voor veiligheid en hantering vastgesteld. Comfort voor de machinist: een aanzienlijk lager bedieningspaneel en een AirRide-stoel verbeteren het comfort en het comfort voor de machinist aanzienlijk. Gemakkelijke servicetoegang: het innovatieve ontwerp van de kantelcabine van de operatorconsole en het motorcompartiment biedt gemakkelijke toegang op ooghoogte tot de volledige aandrijflijn wanneer onderhoud nodig is. Verbeterde zichtbaarheid: met het laagste tegengewicht in de branche wordt het zicht naar achteren aanzienlijk verbeterd, waardoor de veiligheid van klanten en werknemers wordt verbeterd en andere eigendommen tegen schade worden beschermd.

Informatiecentrum Wiggins: het nieuwe geavanceerde IQAN-systeem met zijn aanpasbare monitor houdt de bestuurder op de hoogte van de prestaties en de status van de vorkheftruck. Corrosiebescherming: we weten dat uw werkomgeving moeilijk kan zijn voor apparatuur. Daarom is de Wiggins Yard eBull gebouwd met de nieuwste materialen om uw lift draaiende te houden terwijl de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, inclusief een roestvrijstalen gecoate stuurkolom en onderdelen met kritieke oppervlakte, evenals op zink gebaseerde coatings om roest en corrosie op de mast en chassis.

De nieuwe Wiggins Yard eBull is nu beschikbaar en zal voor de eerste keer worden tentoongesteld op de Breakbulk Americas Conference op 1 oktober 2018 in Houston, Texas.