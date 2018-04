Geschreven op 17-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De verkoop en de serieproductie van de Volvo FL Electric voor onder andere stedelijke distributie en afvalinzameling gaat volgend jaar in Europa van start.

Met deze productintroductie neemt Volvo Trucks het voortouw bij oplossingen voor elektrisch goederentransport in steden.

Het is de eerste van een reeks Volvo trucks met volledig elektrische aandrijving voor het reguliere verkeer.

De Volvo FL Electric heeft een volledig elektrische aandrijving voor distributie, afvalinzameling en andere toepassingen in stedelijke omgevingen. De truck heeft een GVW van 16 ton. De aandrijflijn bestaat uit een elektromotor van 185 kW max. vermogen/130 kW continu en een versnellingsbak met twee versnellingen. Max. koppel elektromotor bedraagt 425 Nm. De FL Electric heeft 2 tot 6 lithium-ion accu’s, in totaal 100–300 kWh. De actieradius bedraagt maximaal 300 km. Opladen gebeurt ia het lichtnet (22 kW) of DC-snelladen via CCS/Combo2 tot max. 150 kW. Opladen duurt van lege naar geheel geladen accu’s: snelladen 1-2 uur (DC-opladen), ’s nachts opladen tot 10 uur (AC-laden) met maximale accucapaciteit van 300 kWh.

De eerste Volvo FL Electric trucks worden nu in bedrijf genomen door klanten in Göteborg, de thuisbasis van Volvo Trucks. In het project Off Peak City Distribution worden de effecten bestudeerd van nachtelijke goederentransporten in het centrum van Stockholm. Doordat ze de spits kunnen vermijden, hebben de trucks slechts een derde van de tijd nodig voor hun opdrachten vergeleken met overdag.

