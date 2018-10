Geschreven op 2-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De I.D.-Sedan Concept Car heeft nog geen officiële naam, hoewel deze intern wordt aangeduid als de I.D. Neo. Wat de definitieve naam wordt, zal volgend jaar duidelijk worden.

De nieuwe elektrische Volkswagen biedt drie verschillende batterijformaten. Volgens het bedrijf heeft de auto op instapniveau een bereik van meer dan 300 mijl op basis van de WLTP-standaard.

Christian Senger, hoofd van e-mobiliteit voor Volkswagen, vertelt aan Auto Express: “We zullen drie verschillende reeksen ID-hatchback hebben, voor mensen met verschillende budgetten.De instapauto heeft een WLTP-bereik van 330 km en heeft ook een beperktere prestatie. Als mensen een snellere auto willen, dan wil ik niet dat ze na drie maanden terugkomen en me vertellen dat het snel is, maar dat het bereik te kort is. Dus als u een snelle auto wilt, hebt u een grotere batterij nodig – eenvoudig. “

Sommige mensen zijn het beu geworden om Volkswagen te horen beloven de zon, de maan en de sterren als het gaat om zijn nieuwe elektrische autodivisie. Laat het gewoon in productie gaan, zeggen ze, dan zullen we zien wat wat is. Zo’n scepticisme is begrijpelijk. Tot nu toe heeft Volkswagen veel beloofd om in de toekomst miljoenen elektrische auto’s te bouwen.

Dat is een goede kritiek, al lijkt het bedrijf meer te doen dan zijn Duitse rivalen als het erom gaat om betaalbare EV’s in handen te krijgen van echte klanten. Van hun kant zijn Mercedes, BMW en Audi allemaal gericht op klanten die zich auto’s kunnen veroorloven die in een hogere prijsklasse zitten.

Een elektrische auto met meer dan 200 mijl bereik voor minder dan $ 30.000 moet EV-fans laten juichen. Zeker, de concept car die in de teaservideo van het bedrijf van vorig jaar werd bekeken, ziet er behoorlijk interessant uit. Zal het zo goed zijn als een Tesla Model 3. Misschien, misschien ook niet. Maar het zal een welkome aanvulling op de markt zijn en een bewijs dat de revolutie van de elektrische auto echt vooruit gaat.

Zie ook: De Elektrische Volkswagen I.D. Vizzion Concept Car – De Elektrische Volkswagen I.D. Crozz II Concept Crossover SUV – De I.D Buzz Minivan by Volkswagen: Het Elektrische Busje Komt Zo – De Volkswagen e-Golf – Volkswagen XL1 Concept: Een verbuik van 1 op 111,1 – Full Electric Volkswagen Milano Taxi – The Volkswagen E-Scooter