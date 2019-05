Geschreven op 20-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Volkswagen I.D.3 is een echte Volkswagen: gemaakt voor iedereen. Het nieuwste elektrische model combineert de laatste innovaties met een grote actieradius, betrouwbaar karakter en luxe design. En dat opvallend betaalbaar, of je nu koopt of least.

Als eerste komt er een unieke editie van de ID.3 op de markt: de ID.3 1ST Deze heeft extra unieke stijlelementen en kun je nu al reserveren. Wat wil je nog meer.

Wat maakt de ID.3 1ST uniek? Deze eerste editie van de ID.3 heeft een actieradius van 420 kilometer. Dat behaalt hij met zijn 58 kWh sterke accu in de laadvloer van de auto. De exclusieve details van de ID.3 1ST laten daarnaast aan iedereen zien dat jij er vroeg bij was. Zo zitten er rondom en aan de binnenkant van de auto 1ST badges. Ook qua features zit je meer dan goed.

De Volkswagen ID.3 1ST is standaard al voorzien van alle comfort die je bij Volkswagen gewend bent, met een aantal mooie extra features. Zo heeft hij Play & Pauze pedalen en krijg je een bijzonder welkom op het grote welkomstscherm. Dit is jouw unieke uitvoering, en dat merk je. Wat wil je nog meer.

De ID.3 heeft een actieradius waar je u tegen zegt. Bij uitvoeringen die later op de markt komen, heb je de keuze uit drie verschillende accu’s. De ID.3 1ST is uitgerust met de middelste accu: 58 kWh en een actieradius van 420 kilometer. De basis-accu (45 kWh) brengt je 330 kilometer ver en met de grootste avccu (77 kWh) rijd je zelfs 550 kilometer op een volle accu. Dus een rit van Utrecht naar Parijs? Eén keer laden en je bent er. Dat de auto zo ver komt, is te danken aan het MEB-platform. Dit slimme platform met platte accu’s in de vloer zorgt niet alleen voor meer ruimte, maar ook voor een grotere actieradius.

