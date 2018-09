Geschreven op 20-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Tijdens de IAA In Hannover presenteert Volkswagens Bedrijfswagens zijn eerste last mile deliverer: de Cargo e-bike.

Deze driewielige pedelec (pedal electric cycle) is speciaal ontworpen voor pakketbezorging in drukke binnensteden.

Niet alleen Gazelle, ook Volkswagen komt met een elektrische superbakfiets om de befaamde last mile in stadsdistributie te overbruggen. De Cargo e-bike heeft een centraal geplaatste elektromotor (250 W, 48V) die wordt gevoed door een lithium-ion batterij. Hij ondersteunt de trapbewegingen van de berijder en maakt zo een topsnelheid van 25 km/h mogelijk.

De Volkswagen Cargo e-bike is ontworpen voor een maximaal laadvermogen van 210 kg (inclusief berijder). Het kleinste model ooit van Volkswagen Bedrijfswagens heeft twee voorwielen met daartussen een laadplatform. Hierop is een vrachtbox met een laadvolume van 0,5 m3 geplaatst. De kinematica van de vooras zorgt ervoor dat goederen niet kantelen bij het nemen van bochten. Productie van de Volkswagen Cargo e-bike zal gebeuren in Hannover.

