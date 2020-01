Geschreven op 6-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Nou, daar is ie dan eindelijk. Het eerste prototype van de Sri Lankaanse autobouwer Vega Innovations. In 2015 werd daar al een aankondiging over verspreid, maar nu is het echt zover.

Op de komende Autosalon van Genève in maart voor het eerst te zien. De elektrische Vega EVX heeft een vermogen van 402 pk dat wordt geleverd door twee elektromotoren: één op de vooras en één op de achteras.

De Vega EVX is vierwielaangedreven. Voor de sprint van 0 naar 100 km/u heeft hij ongeveer 4 seconden nodig. Vega geeft zelf aan dat je zo’n 240 kilometer kunt rijden met een acculading.

Het accupakket bestaat uit lithium-ijzerfosfaatcellen. Dit zou een hogere energiedichtheid hebben en een langere levensduur.