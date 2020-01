Geschreven op 6-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

TOGG dat staat voor Türkiye’nin Otomobili Giri?im Grubu, wat ruwweg het “Turkse verbond van autofabrikanten” betekent, heeft de eerste elektrische modellen gepresenteerd: een SUV en een Sedan.

De mid-size SUV gaat als alles volgens plan verloopt eind 2022 in productie. Wanneer de sedan in prosuctie gaat, is nog niet bekend gemaakt. TOGG wil on totaal vijf modelseries ontwikkelen.

Alle modellen worden gebouwd in het noordwesten van Turkije. Daar wordt ruim drie miljoen geïnvesteerd in een nieuwe fabriek waar minstens 4000 mensen zullen werken. De maximale jaarproductie wordt geschat op 75.000 eenheden. Het nieuwe Turkse automerk moet de komende 15 jaar zorgen voor een economische impuls van rond de 50 miljard dollar.

De modellen zijn ontwikkeld in samenwerking met de Italiaanse designstudio Pininfarina en zien er fraai en modern uit. Dat past ook bij de ambities van TOGG want het is de bedoeling dat de auto’s over de hele wereld worden verkocht.

De elektrische SUV combineert volgens de ontwikkelaars een hoog comfort met ruimte voor vijf personen. Hij krijgt een relatief ruimer interieur met een groot connected display en een minimaal aantal fysieke schakelaars. De SUV wordt ook uitgerust met diverse moderne bestuurdersassistentiesystemen en autonome functies. Ook het veiligheidsniveau wordt zeer concurrerend, evenals de acceleratie.

Klanten kunnen bij de elektrische SUV van TOGG kiezen uit twee verschillende elektrische aandrijvingen. Dat is mogelijk omdat de auto’s van TOGG op een modulair platform worden gebouwd. De ene heeft alleen een elektromotor achterin en dus achterwielaandrijving. In het andere geval is er ook voorin een elektromotor geplaatst en is er dus sprake van vierwielaandrijving. Iedere motor levert 150 kW, het systeemvermogen is dus 150 kW of 300 kW. Afhankelijk van de gekozen motorisering kan de elektrische SUV binnen 7,6 of 4,8 seconden accelereren van nul naar honderd kilometer per uur.

TOGG biedt de kopers van de elektrische SUV ook de keus uit twee verschillende accupakketten. Er is een accupakket waarmee de SUV een actieradius van 300 kilometer heeft, er is ook een groter accupakket voor een actieradius van 500 kilometer. Het laadvermogen wordt niet opgegeven maar TOGG claimt dat beide accupakketten binnen een half uur kunnen worden opgeladen tot 80 procent van hun capaciteit.