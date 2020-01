Geschreven op 10-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Sony heeft alles en iedereen verrast op de CES in Las Vegas met de presentatie van het prototype van zijn aankomende elektrische auto de Vision-S.

Omdat Sony de auto niet snel gaat verkopen, zijn de specificaties van het voertuig voorlopig onduidelijk. De auto is ontwikkeld door de afdeling Kunstmatige intelligentie en robotica van Sony.

De auto lijkt van binnen veel op een Sedan, terwijl hij van buiten op Porsche Taycan lijkt. Er zijn schermen aanwezig op het dashboard. Het audiosysteem van de auto is ook high-end met een luidspreker aan alle vier de zitplaatsen. De auto is het bewijs dat Sony serieus overweegt om in de toekomst in mobiliteitstechnologie te stappen.