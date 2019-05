In het interieur valt het nieuwe tweespaaks stuur direct op. In plaats van het merklogo staat het woord ŠKODA hierop uitgeschreven. Via het stuur zijn veel functies eenvoudig te bedienen. Hier is bijvoorbeeld het rijprofiel te selecteren. De lichte stoelen zijn draaibaar uitgevoerd en dragen zo bij aan het ruimtelijke gevoel in het interieur. Ze zijn gedeeltelijk bekleed met de kunstmatige suèdesoort Dinamica. Dit materiaal wordt gemaakt van gerecyclede materialen afkomstig uit bijvoorbeeld PET-flessen en T-Shirts.

De VISION iV maakt gebruik van het MEB-platform van de Volkswagen Group, dat is ontwikkeld voor elektrische aandrijving. Het studiemodel beschikt over een elektromotor op de voor- en achteras en is daarmee vierwielaangedreven. Het systeemvermogen bedraagt 225 kW/306 pk. De acceleratie van 0-100 km/u neemt 5,9 s in beslag en van 80-120 km/u duurt nog geen 4 seconden. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u. Volgens de nieuwe, realistische WLTP-cyclus bedraagt de actieradius met volledig geladen batterijen maximaal 500 km. Het vloeistofgekoelde lithium-ion batterijpakket is ruimtebesparend en veilig ondergebracht in de wagenvloer. Het heeft een capaciteit van 83 kWh en is in 30 minuten tot 80% op te laden. Een slim systeem verdeelt de aandrijfkracht al naar gelang de omstandigheden optimaal over voor- en achterwielen. Optimale grip en stabiliteit zijn zo altijd gegarandeerd.