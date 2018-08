Geschreven op 4-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Jan van Riebeeck is als schip niet nieuw in de grachten, maar haar aandrijving is dat wel. Met een elektromotor en accu’s krijgt de rondvaartboot nu een tweede, zero emissie-leven, waarmee zij helemaal voldoet aan de standaard van morgen.

In 2025 moeten alle schepen in de gracht uitstootvrij zijn en de verbouwing van de Jan van Riebeeck laat zien dat dit ook met bestaande schepen mogelijk is.

“Goede boten moet je niet verschroten, die moet je upgraden. De Jan van Riebeeck vaart al jaren en is een van die prachtige klassiekers in de gracht. Het casco hebben we daarom behouden, maar onder de motorkap is alles nu hypermodern: het schip vaart volledig uitstootvrij en fluisterstil. Dat is een voorbeeld van de ‘circulaire economie’ die wij van harte omarmen. Genieten van Amsterdam op haar mooist, op een zo duurzaam mogelijke manier, dat is waar het bij ons al 30 jaar om draait. Ooit begonnen we met de spierkracht aangedreven waterfiets, daarna de rondvaartboten op aardgas, elektrische sloepen, de allerschoonste diesels en nu is de techniek zover dat ook de grote schepen elektrisch kunnen varen,” aldus Felix Guttmann van de Canal Company.

In de Jan van Riebeeck is de dieselmotor vervangen door een elektrische aandrijving en dertien lithiumbatterijen. Het schip uit 1970, dat ruimte biedt aan 80 passagiers, kan hiermee ruim zes uur varen en de batterijen kunnen daarna met een snellader binnen een half uur weer vol zijn. De ombouw van het schip nam zo’n drie maanden in beslag. De Jan van Riebeeck is de eerste rondvaartboot die is omgebouwd, als deze test slaagt volgen binnen vijf jaar de andere schepen van de Canal Company.

