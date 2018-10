Geschreven op 2-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Renault heeft vlak voor de Autosalon van Parijs van start gaat de elektrische Renault K-ZE gepresenteerd. Een concept-model dat naar verwachting als productieversie ook in Nederland geleverd zal worden.

Het gaat om een compacte auto die volgens Renault betaalbaar moet zijn. De K-ZE wordt als productieversie met een andere naam eerst verkocht in China, waarna het model vermoedelijk dus ook naar Europa komt.

De K-ZE is overduidelijk gebaseerd op de in 2015 gepresenteerde Kwid, een compact kleintje dat vooral voor de groeimarkten was bestemd. De K-ZE heeft een elektrische actieradius van 250 kilometer, volgens de NEDC-methode. De reikwijdte zal middels de nieuwe WLTP-methode lager uitvallen. De auto moet verder worden uitgerust met functies voor autonoom rijden.

De compacte elektrische auto wordt gebouwd door e-GT New Energy Automotive, een jointventure tussen Dongfeng Motor Group en Nissan, die zich als doel heeft gesteld betaalbare elektrische auto’s voor de Chinese markt te ontwikkelen.

