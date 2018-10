Geschreven op 2-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Om de mobiliteit van de toekomst in te beelden, is het noodzakelijk om het ontwerp van de auto te herzien. We staan aan de vooravond van een nieuwe wereld waarin gedeelde mobiliteitsdiensten populairder worden.

Terwijl steden dichter bevolkt raken en het voor mensen eenvoudiger wordt om korte afstanden af te leggen dankzij gedeelde mobiliteit, ontstaat een compleet nieuwe wereld van wat mogelijk is tijdens het reizen.

De auto’s van Renault maken al 120 jaar deel uit van het leven van mensen. Deze periode van 120 jaar passie staat ook voor 120 jaar kennis, innovatie en French design. Nu staat de industrie aan de vooravond van een nieuw tijdperk waarin de belangrijkste trends, zoals mobiliteit, connectiviteit en nieuwe diensten elkaar kruisen. Renault omarmt de toekomst met overtuiging: onze visie op design is de kern van onze toekomstbenadering. Bovendien geven we prioriteit aan het eenvoudiger maken van het alledaagse leven van onze klanten. Of het nu gaat om een auto, een bedrijfswagen of een conceptcar: wij geloven dat de toekomst van mobiliteit elektrisch, verbonden, autonoom en – in toenemende mate – gedeeld zal zijn. Op elk gebied is onze merkbelofte duidelijk: French Design, Easy Life.

Met de EZ-ULTIMO rondt Renault zijn trilogie van robo-voertuigen af die de mogelijkheden van toekomstige deelmobiliteit verkent. De EZ-ULTIMO is gebaseerd op hetzelfde platform als de EZ-GO, het eerste voertuig uit deze serie dat liet zien hoe gedeelde stedelijke mobiliteit eruit kan zien. Daarna kwam de EZ-PRO die liet zien in welke richting we denken als het gaat om ‘last mile delivery’. De nieuwe EZ-ULTIMO sluit af als passionele en krachtige robo-voertuig. Een premium mobiliteitsoplossing die iedereen het plezier biedt van een uitzonderlijke en unieke ervaring. Reizen krijgt met de EZ-ULTIMO een geheel nieuwe betekenis.

