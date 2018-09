Geschreven op 19-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In een wereld waar verstedelijking zich snel ontwikkelt en 60 tot 70% van de bevolking rond 2030 in steden woont, wordt het niet alleen een grote uitdaging om mensen te vervoeren.

We staan ook aan het begin van een nieuw tijdperk voor het transport van goederen.

Snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn essentieel om te voldoen aan de wensen van consumenten, vooral in een tijd waarin het aantal online bestellingen sterk toeneemt.

Dit gaat gepaard met steeds snellere en nauwkeurigere levertijden, terwijl de regelgeving voor toegang tot steden en stadscentra alsmaar strenger worden.

Het bieden van duurzame mobiliteit voor iedereen, vandaag en morgen, is het credo van Groupe Renault. Om dit te bereiken, streeft de groep naar mobiliteitsoplossingen die voldoen aan de behoeften van een breed uiteenlopend publiek, maar ook trouw blijven aan het kenmerkende DNA. De mobiliteit van de toekomst is elektrisch, connected, autonoom en deelbaar met anderen. Dat geldt ook voor de toekomstige levering van goederen, met name de ‘last mile delivery’ – de laatste rit voor de levering van goederen aan de eindgebruiker.

De toekomstvisie van Renault Pro+ op het gebied van ‘last mile delivery’ bouwt voort op de ervaring van bijna 120 jaar op het gebied van bedrijfsvoertuigen en de passie voor innovatie om het leven van klanten gemakkelijker te maken. Dit wordt niet alleen gevoed door het kenmerkende DNA van Renault Pro+ waarbij de mens centraal staat bij het ontwerpen van voertuigen, maar ook door de openheid tegenover partners, met wie samengewerkt wordt in een open innovatiecultuur. Dit maakt het mogelijk om verder te gaan en grenzen te verleggen.

De EZ-PRO is de tweede robo-auto concept uit van de trilogie uit 2018 waarin Renault moderne mobiliteit services verkent. De EZ-GO onthuld in Geneve, EZ-PRO en tenslotte een premium robo-auto concept die zijn debuut maakt op de Autoshow van Parijs 2018.

Dit maakt deze visie uniek. Het is gebaseerd op vier overtuigingen van Renault Pro+: ‘Last mile delivery’ is een van de belangrijkste sectoren om aan te pakken, om een schone en efficiënte toekomst te creëren zonder onnodige verkeersopstoppingen. Commerciële levering moet flexibel zijn, waarbij hetzelfde voertuigplatform voor zowel B2B- als B2C-werkzaamheden ingezet moeten kunnen worden. Bezorging van pakketten moet naadloos verlopen en eindgebruikers kunnen kiezen waar, wanneer en hoe de goederen exact geleverd moeten worden. Het laatste en misschien wel het belangrijkste is dat de mens een essentiële schakel blijft ten aanzien van ‘last mile delivery’. De visie van Renault Pro+ wordt nu geïllustreerd met de Renault EZ-PRO: een concept van een robo-voertuig voor ‘last mile delivery’ in stedelijk gebied, inclusief een medewerker voor de afhandeling van de levering, waarmee het menselijke aspect behouden blijft.

Zie ook: De Elektrische Renault EZ-GO: Driverless, Electric Urban Mobility by Renault – De Elektrische Renault SYMBIOZ: De Toekomstvisie tot 2030 by Renault – The Float: The Autonomous Car of The Future Concept by Renault and Central Saint Martins – Renault Falcon Truck: Een Laboratorium op Wielen by Renault – R*Generation, a new design center by Renault – Renault Full Electric Kangoo, Fluence, Zoe en Twizy Zero-Emission – De 100% elektrische Renault Kangoo Be Bop – Renault kiest voor de 100% elektrische auto en stopt met hybride auto’s – De Elektrische Renault Master Z.E. Bestelbus in Meerdere Varianten by Renault Pro+