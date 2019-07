Geschreven op 24-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De kans dat u in de nieuwste elektrische Renault direct de legendarische Renault 4 herkent is groot.

Renault presenteert de Renault e-Plein Air, een elektrische cabrio op basis van het Franse icoon.

De Renault 4 is een van de bekendste Franse auto’s, mede omdat het model ontzettend lang in productie was. Het eerste model rolde in 1961 van de band, de laatste werd in 1994 gebouwd.

De Renault 4 kwam in allerlei versies op de markt en had ook verschillende uitrustingsniveau’s. De auto moest geschikt zijn voor iedereen en was dat ook: je kwam ‘m tegen in de stad, maar ook op het platteland.

In de dertig jaar veranderde er weinig aan het design van het model. Renault speelt nu opnieuw in op die populariteit, de zomer en het elektrificeren van auto’s met de Renault e-Plein Air en dat is eigenlijk geen nieuw model. De eerste Plein Air werd eind jaren ’60 al geïntroduceerd en was een cabrio zonder deuren. In plaats daarvan waren de zijpanelen diep uitgesneden. Vanaf 1971 was de auto beschikbaar voor de consument, maar die moest ‘m dan wel zelf in elkaar zetten. Renault verzorgde de onderdelen en bood de auto alleen als zelfbouwpakket aan.

Afgelopen weekend vond aan de Franse westkust voor de tiende keer 4L International, het internationale evenement voor de icoon, plaats. Om dat te vieren, presenteerde Renault de nieuwe e-Plein Air. Die auto bouwde het in samenwerking met Renault Classics en Renault Design. Ook Melun Rétro Passion, een bedrijf dat gespecialiseerd is in onderdelen voor Franse klassiekers, hielp mee met de productie van de auto.

De e-Plein Air heeft een elektrische aandrijflijn die afkomstig is uit de Renault Twizy. De achterbank is verwijderd en in plaats daarvan krijg je een stijlvolle koffer om je picknickspullen in te doen. Als het regent heb je pech, want op deze elektrische Plein Air zit ook geen dak meer.

Specificaties willen de Fransen verder niet geven, maar we lijken uit te kunnen gaan van de cijfers van de Renault Twizy. Die vierwieler heeft een elektrische motor die 17 pk levert. De topsnelheid ligt voor de Twizy op 80 km/h, de maximale range is 100 km. Of de e-Plein Air dat ook haalt is nog maar de vraag, want de auto is toch een stuk groter en waarschijnlijk ook zwaarder dan de minuscule Twizy.

