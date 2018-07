Geschreven op 18-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het tweede model van Polestar komt eraan. De Polestar 2 is volledig elektrisch aangedreven, net als alle andere toekomstige modellen van het submerk van Volvo.

Een topman van het merk, Jonathan Goodman, heeft tegenover Autocar een boekje opengedaan over de nieuwe Polestar, die in de loop van 2019 wordt onthuld.

De Polestar 2 krijgt een actieradius van minimaal 550 kilometer en een vanafprijs van zo’n 35.000 euro. Het ontwerp van de auto wordt afgeleid van de Volvo 40.2 concept car.

Hij heeft onder andere aangegeven dat de basisuitvoering van de Polestar 2 een rijbereik heeft van 550 kilometer. De auto heeft een vermogen van maar liefst 400 pk, al zal die waarde waarschijnlijk niet voor de meest bereikbare uitvoering van toepassing zijn. Polestar wil met zijn tweede model de concurrentie aangaan met de Tesla Model 3. De indicatieve vanafprijs is zo’n 35.000 euro, de duurste uitvoering gaat rond de 55.000 euro kosten.

Het design van de auto wordt afgeleid van de Volvo 40.2 Concept. Volgens Goodman moet het ontwerp aantrekkelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. “De markt voor elektrische auto’s groeit in 2025 naar 29 miljoen stuks, dus de doelgroep wordt steeds breder. Het is een misvatting dat elektrische auto’s er bijzonder of futuristisch uit moeten zien. Andere merken doen dat wel, maar dit soort auto’s vormen straks geen niche-segment meer. Dus we ontwerpen een mooie auto, maar zonder de felblauwe elementen.”

