Geschreven op 15-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De PEUGEOT e-Partner Tepee Electric is uitgerust met een elektromotor die uitstekende prestaties neerzet. Met een vermogen van 49 kW (67 pk) en een instant maximumkoppel van 200 Nm rijdt hij altijd bijzonder dynamisch en vlot, zonder dat de bestuurder hoeft te schakelen.

De PEUGEOT Partner Tepee Electric is bovendien fluisterstil en stoot geen schadelijke stoffeni noch CO2 uit tijdens het rijden, zodat hij ook is toegelaten in gereglementeerde zones in steden.

Het stille interieur van de PEUGEOT Partner Tepee Electric maakt ritten minder vermoeiend en is aangenamer voor de inzittenden om met elkaar te praten.

Als volledig elektrische bestelwagen is de PEUGEOT Partner Electric een interessant alternatief voor iedereen die zich vaak in het stadsverkeer begeeft, zich geen zorgen wil maken over rijverboden in milieuzones en de exploitatie- en onderhoudskosten van zijn bedrijfswagens laag wil houden.

Afhankelijk van het gekozen stroomtarief is de PEUGEOT Partner Electric niet alleen zeer milieuvriendelijk, maar ook voordelig. Bovendien vallen de kosten voor het verversen van de olie weg, zijn de remmen minder aan slijtage onderhevig en is ook een deel van de overige onderhouds- en slijtagekosten aanzienlijk lager. Uiteraard is de Partner Electric ook vrijgesteld van wegenbelasting.

De elektromotor van de PEUGEOT Partner Electric levert 49 kW (67 pk). Met een acceleratie van 0 tot 50 km/h in slechts 5 seconden is de PEUGEOT Partner Electric zeer rap – ideaal voor bijvoorbeeld korte afstanden tussen verkeerslichten.

De actieradius is ongeveer 170 kilometer. Dat is dus ruim voldoende voor korte afstanden in de stad, maar ook genoeg om klanten buiten de stad te bezoeken.

Deze bestelwagen is met een zeer krachtige tractiebatterij uitgerust, die door middel van snelladen binnen slechts een half uur tot 80 procent geladen wordt. Normaal volledig laden duurt ongeveer acht en een half uur, waardoor de bestelwagen probleemloos ‘s nachts kan worden geladen. Tijdens het remmen en rijden zonder gas te geven wordt bovendien altijd energie geregenereerd.

Voor het laden volstaat een huishoudelijke 230V-stekkerdoos. Daarnaast kan de PEUGEOT Partner Electric, indien voorzien van de optie snellaadaansluiting, via speciale snellaadstations (volgens gelijkstroomsnellaadstandaard CHAdeMo) worden geladen, waarvan er steeds meer zijn te vinden.

