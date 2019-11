Geschreven op 14-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

PEUGEOT presenteert de volledig elektrisch aangedreven e-EXPERT.

Deze bedrijfsauto voor lokaal emissievrije mobiliteit verschijnt in de tweede helft van 2020 op de markt met keuze uit twee batterijpakketten.

Vanaf 2021 biedt PEUGEOT van elke bedrijfsauto een geëlektrificeerde versie.

Met de e-EXPERT speelt PEUGEOT in op de groeiende vraag naar compacte, volledig elektrische bedrijfsauto’s. De PEUGEOT e-EXPERT wordt verkrijgbaar met een 50 of 75 kWh batterijpakket. De actieradius van de 50 kWh-versie bedraagt 200 kilometer (WLTP onder voorbehoud), terwijl de 75 kWh batterij goed is voor een actieradius van 300 kilometer (WLTP onder voorbehoud). Dat is ruim voldoende voor dagelijkse werkzaamheden, aangezien een bedrijfsauto gemiddeld niet meer dan 300 kilometer per dag rijdt. Bovendien is de PEUGEOT e-EXPERT uitermate geschikt voor het groeiende aantal steden waar steeds strengere uitstootnormen van kracht zijn.

De PEUGEOT e-EXPERT levert niet in aan praktische mogelijkheden. De elektrisch aangedreven variant biedt een laadvolume tot 6,6 m3, een laadvermogen tot 1.200 kg en een aanhangergewicht tot 1.000 kg.

De introductie van de e-EXPERT markeert de volgende stap in de elektrificatiestrategie van PEUGEOT. Sinds 2019 verschijnt van elk nieuw model een plug-in hybride of volledig elektrische versie op de markt. Naast de e-EXPERT introduceert PEUGEOT in 2021 de volledig elektrische e?PARTNER, e-208 en e-2008 SUV. Vanaf 2025 heeft PEUGEOT van alle personen- en bedrijfsauto’s een geëlektrificeerde versie in het aanbod.

Zie ook: De Elektrische Peugeot e-208 by PSA – De Peugeot iOn Zero Emission by PSA – The Futuristic Hybrid Eco-Friendly Peugeot Epine Concept Car – Peugeot EX1 Concept Electric Extreme Dream Car – De Peugeot BB1 Concept Car Zero-Emission – De Elektrische Citroën C-Zero en de Peugeot iOn Zero Emission by PSA – De Peugeot e-Legend: De Elektrische Variant van de Peugeot 504 by PSA – E-Mobility by PSA: De Elektrische Peugeot Expert, Citroën Jumpy En Opel Vivaro Bestelbusjes – The Futuristic Hybrid Eco-Friendly Peugeot Epine Concept Car