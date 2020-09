Geschreven op 4-9-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Opel heeft bekendgemaakt dat heter volgend jaar een volledig elektrische versie van zijn grootste besteller komt: de Opel Movano-e.

Opel heeft met de Corsa-e al een elektrische hatchback op de menukaart staan en straks kun je ook bij het merk aankloppen voor een volledig elektrische variant van de Zafira Life én van de nieuwe Mokka-e.

De Zaffira-e Life is natuurlijk sterk gerelateerd aan de elektrische Vivaro-e, de middelgrote besteller van Opel. Die Vivaro-e zal zeker niet de enige elektrische bedrijfswagen van Opel blijven.

Het merk kondigt aan dat het volgend jaar een volledig elektrische variant van de Movano uitbrengt. Die grote bestelbus gaat zeer waarschijnlijk Movano-e heten.

Ook de kleinere broer van de Vivaro en de Movano, de Combo, verschijnt volgend jaar in een volledig elektrische versie. Dat betekent dat eind volgend jaar alle bedrijfswagens van Opel naast met verbrandingsmotoren ook in volledig elektrische vorm beschikbaar zijn. Opel bevestigt daarbij dat ook van de voor volgend jaar gepland staande nieuwe Opel Astra een geëlektrificeerde versie komt. Dat zal op zijn minst een plug-in hybride zijn, maar als de Astra daadwerkelijk al op het nieuwe (e)VMP-platform komt te staan, dan is het ook heel goed mogelijk dat er een volledig elektrische Astra-e verschijnt. In 2024 moeten van alle Opel-modellen geëlektrificeerde versies beschikbaar zijn. Tegen die tijd zal dus ook de vervanger van de huidige Insignia als plug-in en/of als EV beschikbaar zijn.

Zie ook: De Opel Vivaro E-Concept: Elektrische Bestelwagen met een Bereik van 400 km by Opel – De Elektrische Opel Flextreme met Segway Compartiment en Hele Lage CO2-uitstoot – The All Electric Opel GT X Experimental Concept SUV Car by Opel –De Hybride Opel Ampera en De Elektrische Opel Ampera-e by Opel – De Elektrische Opel Corsa EV, De Elektrische Opel Mokka X SUV en de Elektrische Opel Vivaro – Opel Electric City In Duitsland: Rüsselsheim am Main, De Thuisbasis Van Opel