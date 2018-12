Geschreven op 11-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In de eerste helft van 2019 brengt Opel twee geëlektrificeerde modellen op de markt: de EV-versie van de nieuwe Corsa en een plug-in hybrid versie van de Grandland X SUV.

Verder komen er in 2020 een elektrische Opel Mokka X SUV en de Opel Vivaro met elektromotor.

“We zetten vol in op elektrificatie,” aldus Opel CEO Michael Lohscheller. Dit heeft CEO Michael Lohscheller onlangs laten weten in een persverklaring.

2019 wordt daarmee niet alleen het jaar waarin Opel zijn 120-jarig bestaan viert, het markeert ook de intensivering van het elektrificatieprogramma.



De elektrische Corsa zal volgens Lohscheller voor een concurrerende prijs in de showroom staan. De auto maakt volgens de CEO ‘elektrische mobiliteit bereikbaar voor iedereen, een echte elektrische auto voor het volk’.

De Grandland X plug-in hybrid, die Opel in Eisenach gaat produceren, is voor automobilisten die in een SUV willen rijden en meer ruimte wensen. Het hybride aandrijfsysteem gaat volgens Opel 300 pk leveren gekoppeld aan e-All Wheel Drive technologie.

Tot slot wordt de Vivaro bestelbus in 2020 ook leverbaar in een elektrische versie, evenals de volgende generatie van de Mokka die ook in 2020 op de rol staat. “We zetten vol in op elektrificatie,” aldus Lohscheller.

