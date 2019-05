Geschreven op 23-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Opel biedt de volledig nieuwe, zesde generatie van de Opel Corsa voor het eerst aan met volledig elektrische aandrijving.

De batterij-elektrische versie biedt een actieradius van 330 km (volgens WLTP1).

Met de elektrische variant van het populairste Opel-model – waarvan Opel er sinds de wereldpremière in 1982 al ruim 13,6 miljoen stuks verkocht – haalt Opel elektrische mobiliteit uit zijn nichebestaan.

De Opel Corsa-e biedt een actieradius van 330 km (volgens WLTP1). De stroom wordt geleverd door een 50 kWh-batterij met een fabrieksgarantie van acht jaar. De batterij kan worden opgeladen met verschillende snelheden via een huishoudelijk stopcontact, wallbox of snellader. In het laatste geval is de batterij in slechts 30 minuten tot 80% op te laden. Gebruikers kunnen de laadstatus controleren via de myOpel app, waarmee ze ook laadtijden en -kosten kunnen optimaliseren.

De Opel Corsa -e komt ook op de markt als de Vauxhall Corsa -e

