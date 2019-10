Geschreven op 23-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Nissan onthult op de Tokyo Motor Show 2019 van 23 oktober tot en met 4 november de Nissan Ariya Concept, een volledig elektrische crossover met twee elektromotoren, krachtige prestaties en beproefde rijassistentiesystemen.

Het design geldt als voorproefje op een compleet nieuwe designtaal van toekomstige Nissan-modellen.

De Nissan Ariya Concept geeft het begin van een nieuw tijdperk voor Nissan aan, nu het zijn merkfilosofie opnieuw definieert voor de volgende evolutionaire fase van de auto.

De Nissan Ariya Concept heeft een bijzonder ruim, premium interieur met hightech voorzieningen en een design dat het pure, schone karakter elektrische auto’s benadrukt. De auto geeft betekenis aan de visie van Nissan Intelligent Mobility waarin elektrificatie en voertuigintelligentie voor een nieuwe, naadloze reiservaring zorgen, vrij van ongelukken en schadelijke emissies.

De Nissan Ariya Concept borduurt voort op het design van de Nissan IMx Concept die op de Tokyo Motor Show 2017 debuteerde. Opvallende designkenmerken zijn een ‘V-motion’-schild met verlicht Nissan-logo in plaats van de gebruikelijke grille, in het oog springende achterlichten, korte overhangen en een interieur dat aanvoelt als een relaxte lounge.

De Ariya Concept deelt het podium op de Tokyo Motor Show 2019 met de Nissan IMk Concept; een ultieme premium stadsauto met een batterij-elektrische aandrijflijn waarmee Nissan laat zien hoe het merk kijkt naar toekomstige mobiliteit in grotere steden. De twee voertuigen belichamen de nieuwe visie van Nissan op een geëlektrificeerde merkidentiteit.

Nissan heeft gekeken naar het verleden om een geschikt woord te vinden dat ook staat voor de toekomstige richting van het merk. De keuze viel op Ariya, dat terug te herleiden is tot de oudheid en beelden oproept van respect en bewondering. De naam Ariya staat voor doelgerichtheid en de missie van het voertuig om een zelfverzekerder, spannender en meer verbonden rijervaring te bieden.

Yasuhiro Yamauchi, Representative Executive Officer bij Nissan: “Als het nieuwe icoon van Nissan Intelligent Mobility verdient dit studiemodel een gedenkwaardige naam. Ariya is een naam die vooruitstrevend is en tegelijkertijd een weerspiegeling van het verleden. De Ariya Concept staat voor een sterke relatie tussen design en engineering. Het is de volgende fase van Nissans toekomstige designtaal, op een moment dat er een nieuw tijdperk voor het bedrijf begint.”

