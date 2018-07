Geschreven op 30-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De kleine elektrische auto Microlino kan 90 kilometer per uur en heeft een bereik van 200 kilometer. De tweepersoonsauto mag nu in de EU de openbare weg op.

De auto is inmiddels enkele duizenden keren besteld. Naar verwachting worden de eerste exemplaren eind 2018 geleverd in moederland Zwitserland. Duitse bestellers krijgen de auto begin 2019, waarna de rest van Europa aan de beurt is.

Waarom een grote auto kopen als het ook klein kan? De Microlino is maar 2,4 meter in lengte en 1,5 meter hoog en ziet eruit als een speelgoedauto. Hij is iets kleiner dan een Smart (2,7 meter bij 1,6 meter). De Zwitserse mini-auto is geïnspireerd op de BMW Isetta, een klassieker uit de jaren 50.

Zie ook: The Bubble Car: 100% Elektrische BMW Isetta – De Elektrische e-GO Life City Car: De Zeer Compacte Stadsauto by e.GO Mobile – De Birò: De 100% Elektrische City Car – The Full Electric TRIPL Urban Cargo E-Scooter: Zero-Emission Delivery in the City – The Uniti One: A New Electric City Car From Sweden by Uniti – The Zacua Electric City Car M2 and M3 by Motores Limpios Mexico – The Electric Lotus City Car – Kia POP: Full Electric Concept City Car wTith OLED Panels by Kia – De 100% elektrische Think City Goedgekeurd Voor Europa – De 100% Elektrische Think City komt naar Nederland: Think City N1 en de Think Compact – Carver Gaat Elektrische Carver Assembleren in Friesland: Een Ultra Slim Elektrisch Stadsvoertuig – Venture One: De Elektrische Motor – The Zero Emission Honda 3R-C – De Elektrische City Transformer uit Israël: The Electric Folding Car

Top 10 Small Electric Cars You Would Love to See – Honda Urban EV Concept – Honda Personal-Neo Urban Transport (P-NUT) – Honda EV-N – Opel Flextreme With Segway Compartiment – Renault Twizy – Volkswagen XL1 Concept – The EN-V – Birò City Car