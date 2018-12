Geschreven op 10-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het Chinese SAIC, de huidige eigenaar van de Maxus, gebruikt de IAA voor de Europese lancering van zijn elektrisch aangedreven EV80 bedrijfswagen.

Bijzonder is dat de voertuigen exclusief te leasen zullen zijn via LeasePlan.

De elektrische Maxus EV 80 rijdt in China al enige jaren rond. Hij kan gezien worden als een typisch Chinees, robuust no nonsens voertuig. De gebruikte techniek is 100 procent van Chinese bodem en verrassend actueel.

De grote kracht van de EV 80 moet zijn, dat hij met een basisprijs van 47.500 euro ex BTW zeker een 25 mille goedkoper is dan bijvoorbeeld een VW Crafter en in ieder geval op papier, hetzelfde kan.

De Maxus EV 80 is een bestelauto met een laadvolume van 10m3 en 11,5m3 voor de versie met een hoog dak. Het laadvermogen is 950 kilo en de auto mag 1.200 kg trekken. Daarvoor heeft hij een krachtige 100 KW motor met een koppel van 320 Nm. Het 56 kW accupakket met LifePo4 Lithium Iron Phosphate cellen zou een bereik van maximaal 200 km mogelijk maken.

Net als de Europese modellen kan ook de EV 80 DC laden waarmee de auto weer in 2 uur helemaal vol is. Gewoon laden duurt tot zeven uur wat ongeveer de standaard is met AC. De garantie is drie jaar of 100.000 km op de auto en vijf jaar op de accu’s.

De vier modellen hebben standaard airconditioning, elektrisch bediende zijruiten, parkeersensoren (op de bestelwagens) en elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels. Maar de auto heeft af fabriek ook naast ABS, ook BAS (remassistent), EBD (automatische remkrachtverdeling), hill hold assist, een elektronische handrem, LED-dagrijverlichting en airbags voor bestuurder én passagier. Optioneel is een 10 inch infotainmentscherm leverbaar, voorzien van de nieuwste AppleCarPlay- en Android Auto-toepassingen.