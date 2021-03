Geschreven op 9-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het 100% elektrische bedrijfswagenmerk Maxus presenteert de eDeliver 9 in het segment van de grote bestelwagens (GVW 3,5 ton).

In juni van dit jaar komt dit nieuwe model in Nederland op de markt, als aanvulling op de recent geïntroduceerde compacte (5-6.5 m3) Maxus eDeliver 3.

Bij deze eDeliver 9 heeft Maxus sterk gefocust op een hoog efficiënte elektromotor plus aandrijving, voor een gunstig stroomverbruik en een grote reële actieradius. Bij de volledig elektrische Maxus eDeliver 9 is te kiezen uit twee lengte- en twee hoogtevarianten, met laadvolumes van 9,7 tot 12,95 m3 en laadvermogens van 830 tot 1.350 kg. Opvallend is het hoge trekvermogen: de Maxus eDeliver 9 kan namelijk aanhangers tot 1.500 kg (geremd) trekken.

Na de zomer van 2021 volgen naast deze gesloten bestelwagen variant ook nog de Chassis Cabine, Dubbelcabine en begin 2022 een personenversie. Kortom een enorm compleet productprogramma.

Maxus biedt voor de eDeliver 9 keuze uit vier accuvarianten: 52, 65 (na de zomer voor de Chassis voorbestemd, exacte specs volgen later dit jaar) 72 en 89 kWh. Kopers kunnen daarmee de gewenste accucapaciteit perfect op het dagelijkse gebruik en rijafstanden afstemmen. Met de grootste accu van 89 kWh bedraagt de actieradius 296 km WLTP-gecombineerd, met de versie van 72 kWh is dat 236 km en met de 52 kWh accu zijn dat nog steeds 186 reële kilometers. Ga je er alleen mee in de stad rijden, dan heeft de eDeliver 9 een actieradius van 237 tot zelfs ruim 350 km.

Alle Maxus bestelwagens zijn altijd standaard voorzien van zowel AC- als DC-laders. De Maxus eDeliver 9 is voorzien van een on-board 3-fase AC-lader, waarmee 11 kWh kan worden geladen. Snelladen (DC) kan met 52 kW/h tot zelfs ruim 80 kW/h bij de grootste accu. Alle accu’s zijn daarmee in ongeveer drie kwartier voor ca. 80% op te laden.

