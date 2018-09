Geschreven op 24-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

MAN presenteerde op de IAA de volledig elektrische CitE distributietruck.

Wat dan weer jammer is dat het om een concepttruck gaat, die nog niet te koop is.

Blijft toch vreemd dat in de autoindustrie van alles en nog wat wordt gepresenteerd wat nog niet te koop is en zelfs helemaal nooit te koop zal zijn.

De MAN CitE is een elektrische truck voor leveringen in de stad, met een totaalgewicht van 15 ton.

De CitE werd in slechts 18 maanden tijd ontwikkeld en is ontworpen als compromisloze oplossing voor distributie in binnenstedelijke gebieden. Hij heeft een actieradius van 100 kilometer, meer dan nodig is voor distributie in de stad.

“Voor MAN is de CitE meer dan enkel een vingeroefening; het is MAN’s antwoord op de vereisten voor goederenvervoer in de stad”, vertelde Joachim Drees, CEO van MAN.

De cabine is geïnspireerd door, of misschien wel gewoon afkomstig van Lion’s City E bus van MAN. De lage instap (de vloer bevindt zich 35 cm boven het wegdek) is prettig voor de chauffeur die dagelijks veel in en uit de auto moet. Door het vele glas heeft hij goed zicht rondom. De cabine kent veel opbergmogelijkheden voor de chauffeur, inclusief twee plekken voor 1,5 liter flessen. De MAN CitE heeft geen spiegels meer maar camera’s.

