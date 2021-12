Geschreven op 2-12-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mercedes-Benz heeft een nieuw luxe off-road elektrisch voertuigconcept onthuld: Project Maybach. De Duitse autofabrikant werkte samen met de overleden Amerikaanse modeontwerper Virgil Abloh aan het project, dat ze ter ere van hem onthulden.

Abloh, artistiek directeur bij Louis Vuitton, is afgelopen weekend overleden. Mercedes-Benz zegt dat hij samenwerkte met Daimler Chief Designer Gorden Wagener aan het nieuwe conceptvoertuig, en het bedrijf onthult project Maybach ter ere van hem in het Rubell Museum:

“Op 1 december 2021 brengt Mercedes-Benz, in plaats van een intiem persevenement, een eerbetoon aan Virgil Abloh door de deuren van het Rubell Museum te openen om Project MAYBACH tussen 1 december en 2 december aan het publiek te tonen, waarbij de toegang exclusief wordt aangeboden aan studenten van lokale ontwerpscholen

Een bescheiden bijdrage aan Virgils enorme nalatenschap, de Mercedes-Maybach showauto is een voorbeeld van de mogelijkheden van toekomstig design en is het resultaat van een voortdurende samenwerking met de polymath-kunstenaar, architect, creatief directeur, modeontwerper en filantroop; gedreven door een gedeelde passie om het gesprek rond luxe design te verrijken.”

Het is een uniek voertuig met veel luxe zoals we dat gewend zijn van Maybach. Maar het is ook robuust en klaar voor off-road reizen. Het is ook uniek in die zin dat het waarschijnlijk nooit in productie zal gaan, maar het biedt wel ontwerpkenmerken om over na te denken. Mercedes-Benz heeft geen specificaties voor de elektrische auto vrijgegeven.

Mercedes-Benz schreef over het concept: “Een ontwerp dat anders is dan alles dat door Mercedes-Benz is ontwikkeld, elk element van Project MAYBACH is helemaal opnieuw opgebouwd. Abloh heeft in samenwerking met Gorden Wagener de luxe identiteit van Mercedes-Maybach geïnterpreteerd met een nieuwe designtaal en de grenzen van functie, stijl en collaboratieve creativiteit verlegd. Geïnspireerd door het buitenleven en het hercontextualiseren van een traditioneel stedelijk merk in een uitgesproken offroad-omgeving, combineert de 2-zits, batterij-elektrische offroad-coupé enorme Gran Turismo-proporties, grote offroad-wielen en opvallende uitrustingen.

