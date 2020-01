Geschreven op 21-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het TU-ecomotive studententeam uit Eindhoven presenteert opnieuw een erg interessante conceptauto: de Luca. Hij werd ontworpen om over de hele lijn duurzaam te zijn, daarom gebruiken de studenten vooral gerecycleerde materialen.

Luca wordt grotendeels opgebouwd uit vlas, gerecycleerd PET-plastic en gerecycleerd aluminium. Het plastic dat men gebruikt, wordt voornamelijk verkregen uit plastic afval dat uit de zee komt.

Op deze manier wil het team laten zien dat elektrische auto’s goedkoper kunnen worden én dat afval een waardevolle bron kan zijn.

De inzittenden nemen plaats in een soort van kuip die gemaakt wordt van sandwichpanelen. Deze bestaan uit gerecycleerd PET aan de binnenkant en vlasvezels die geïmpregneerd zijn met polypropyleen aan de buitenkant. De subframes, die gemaakt zijn van gerecycleerd aluminium, worden bevestigd aan de voor- en achterzijde van de kuip. De batterij zit in het voorste subframe gemonteerd.

Ook in het interieur komt duurzaamheid naar voren en niet alleen in het gebruik van materialen. Het studententeam is namelijk van mening dat de grote infotainment-schermen, zoals je die tegenwoordig in de meeste auto’s ziet, verspilling van middelen zijn. Dit omdat de schermen de meeste tijd helemaal niet worden gebruikt, aangezien een auto ook de meeste tijd gewoon stilstaat. In Luca wordt deze taak overgenomen door je smartphone. Belangrijke informatie, zoals bijvoorbeeld je snelheid, wordt op je voorruit geprojecteerd.

Luca is een lichtgewicht tweezitter met twee elektromotoren. Samen leveren ze een vermogen van 20 pk (15 kW). Hij wordt voorzien van modulaire batterijen. Momenteel werkt het team hard aan een werkend Luca prototype. Een promotour staat voor deze zomer op de planning.

