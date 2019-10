Geschreven op 23-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Op de Tokyo Motor Show 2019 van 23 oktober tot en met 4 november presenteert Lexus de elektrisch aangedreven LF-30 Electrified Concept.

Met het futuristisch gelijnde studiemodel laat Lexus zien dat er ook in de toekomst ruimte is voor beleving en rijplezier. Innovatieve technologieën spelen daarbij een sleutelrol.

De LF-30 Electrified Concept belichaamt in alles Lexus’ visie op elektrificatie. En dat is ook de basis voor een nieuwe generatie van geheel of gedeeltelijk elektrisch aangedreven modellen van het merk.

Sinds de start van het merk in 1989, streeft Lexus ernaar om zijn klanten een bijzondere rijervaring te bieden. Daarbij heeft elektrificatie een belangrijke rol gespeeld. Zo staat Lexus Hybrid Drive al sinds 2005 voor een rijbeleving, die wordt gekenmerkt door hoge prestaties en directe reacties. Met dat rijplezier als basis ontwikkelt Lexus elektrificatie-technologieën die bepalend zijn voor luxemodellen van de toekomst. Lexus streeft er naar auto’s te ontwikkelen waar gebruikers enthousiast van worden én waarmee ze een band kunnen opbouwen.

Op dit moment is elke Lexus al verkrijgbaar als HEV (Hybrid Electric Vehicle) en in november presenteert Lexus zijn eerste volledig elektrisch aangedreven productiemodel (BEV, Battery Electric Vehicle). Vroeg in het komende decennium presenteert Lexus bovendien zijn eerste PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) en een nieuw voertuigplatform, speciaal voor BEV’s. In 2025 bestaat er van elk Lexus-model een van de genoemde geëlektrificeerde versies, waarbij ook een FCEV ( Fuel Cell Electric Vehicle) een optie kan zijn.

De LF-30 Electrified Concept, komt voort uit Lexus’ elektrificatie-visie. Dat betekent vooral dat het studiemodel grote stappen zet op het gebied van prestaties, voertuigcontrole en rijplezier. En dat in een periode waarin mobiliteit sterk verandert door onder meer autonoom rijden en elektrificatie van voertuigen.

De elektrische aandrijving met (vier) in de wielen geïntegreerde elektromotoren maakt de unieke vormgeving van de LF-30 mogelijk. De wielen staan op de uiterste hoeken van de carrosserie. Hij valt ook op door het ontbreken van een traditionele motorkap, door de raampartij die zich over de lengte van de auto uitstrekt en door de uitgesproken wielkasten en vleugelvormige koplampen en achterlichten. De helderheid van de zijramen is eenvoudig instelbaar. Zo is bijvoorbeeld maximale privacy te waarborgen. Met de kleur van de voorzijde én met lichtpatronen laat de LF-30 aan andere weggebruikers zien of hij in normale of autonome modus functioneert.

Voor het interieur van de LF-30 maakt Lexus gebruik van materialen die het milieu zo min mogelijk belasten. Ook dat is een kenmerk van next generation luxury.

‘Tazuna’ staat voor de manier waarop een ruiter er met slechts één teugel voor zorgt dat hij en zijn paard elkaar perfect begrijpen en aanvoelen. Volgens dat principe kreeg het interieur van de LF-30 zijn vorm. De essentie is dat de bestuurder zich kan focussen op het rijden en daarbij diverse functies (navigatie, audio, rijmodus) kan aansturen zonder de blik van de weg te hoeven halen of knoppen te bedienen. Daarvoor maakt het studiemodel gebruik van augmented reality en displays die reageren op bewegingen. Dit resulteert in optimaal bedieningsgemak voor bestuurder én passagier.

De voorstoelen zijn geïnspireerd op first class stoelen in het vliegtuig. Met artificiële spiertechnologie masseren de stoelen achterin de inzittenden. Daarnaast hebben deze stoelen onder meer relax- en waarschuwingsfuncties. Boven de achterste zitplaatsen bevindt zich een glazen panoramadak met ‘SkyGate’-display, dat gebruik maakt van augmented reality om bijvoorbeeld een sterrenhemel te creëren of om video’s of navigatiekaarten weer te geven. Het hoogwaardige Mark Levinson audiosysteem heeft een noise-cancelling functie die indien gewenst voor extra rust in het interieur zorgt.

Om prestaties, handling, voertuigcontrole en rijplezier naar een nieuw niveau te tillen, maakt de LF-30 gebruik van diverse hoogwaardige technologieën. De basis wordt echter gevormd door een opzet met een laag geplaatst batterijpakket en een eigen elektromotor voor elk wiel.

Lexus Advanced Posture Control speelt in de Electrified-visie van Lexus een sleutelrol. Deze technologie reguleert de vermogensafgifte van elk van de vier elektromotoren individueel. Zo maakt het afhankelijk van de omstandigheden voor, achter- of vierwielaandrijving mogelijk. Lexus verwacht deze technologie in de complete line-up van geëlektrificeerde voertuigen in te zetten.

De stuurinrichting is van het type steer-by-wire. Het ontbreken van mechanische overbrengingen maakt dit stuursysteem zeer flexibel. Zo is het stuurgevoel aan te passen aan de rijstijl van de bestuurder. Bij autonoom rijden is het stuurwiel naar voren te verplaatsen. Zo ontstaat extra interieurruimte.

Voor optimaal gebruiksgemak is de LF-30 draadloos te laden. Een slim energiemanagementsysteem verzorgt de optimale verdeling van elektrische energie tussen auto en huis en zorgt ervoor dat het laadproces aansluit bij de agenda van de gebruiker.

A.I. herkent de stemmen van inzittenden. In combinatie met persoonlijke informatie, die is opgeslagen in de sleutel van de auto, fungeert het als een dienstverlenende partner. Zo past het de instellingen van navigatie, klimaatbeheersing en audio aan op persoonlijke behoeften. Ook geeft het suggesties voor activiteiten op de plaats van bestemming. Daarbij begrijpt het systeem de voorkeuren van bestuurder. Op basis daarvan helpt het bij het afstemmen van de auto op de actuele omstandigheden.

