Geschreven op 4-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Fluisterstil varen met de klassieke houten rondvaartboot Wilhelmina vanuit Kollum.

Unieke vaartochten voor groepen tot 30 personen met de Wilhelmina, een klassieke houten rondvaartboot uit 1920.

Doordat deze boot is uitgevoerd met elektrische aandrijving, kunt u fluisterstil varen en optimaal genieten van de schitterende natuur in Noordoost Friesland.

De brandweer van Kollum werd donderdagavond omstreeks 20.25 uur opgeroepen omdat er een schip in de problemen was in het Kollumer kanaal.

De elektrische rondvaartboot Wilhelmina uit 1920 maakte een rondvaart met campinggasten. Tijdens de rondvaart liep er plots water in de boot, waarop de schipper zich geen moment bedacht en de boot direct aangelegd heeft ter hoogte van de brug aan Willem Loréweg in Kollum.

Hij heeft direct 112 gebeld. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft de boot leeggepompt. De campinggasten konden veilig de boot verlaten. De Rondvaartboot heeft flinke schade opgelopen.

