Geschreven op 30-4-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Vorig jaar verraste busfabrikant Irizar met de elektrische IE truck. Toen nog een concept, maar nu gaat de IE in productie. Dat werd bekend gemaakt op het Sustainable Urban Mobility Congress (SUM) in Bilbao.

De IE-versie die daar werd gepresenteerd is toegespitst op huisvuilinzameling en wordt de komende maanden op de markt gebracht. Het huisvuilchassis heeft een volledig elektrische aandrijflijn.

Precieze specificaties ontbreken, maar op het voertuig zelf staat ‘480 kw’. Dat zou een fors vermogen zijn voor een huisvuiltruck.

Het eerder gepresenteerde, 8 meter lange 6×2 chassis is vanaf nu verkrijgbaar. Het totaalgewicht van het voertuig bedraagt 18 ton. Gebleven is de Econic-achtige cabine met een lage instap en plek voor vier personen. De IE heeft een automatische niveauregeling voor optimaal comfort en gebruiksgemak in tal van toepassingen.

De elektrische aandrijflijn is afkomstig van Irizar elektrische bussen. Er zijn geen nieuwe specificaties voor het 6×2 chassis afgegeven. Vorig jaar werd het gepresenteerd met een 230 kW motor en een 120 kWh accupakket, goed voor 200 kilometer actieradius. Voor zwaardere toepassingen of voor meer bereik kan nog steeds een range-extender op basis van CNG worden geleverd.