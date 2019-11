Geschreven op 2-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mooi hoor. Een elektrische distributietruck die direct doet denken aan de Volkswagen kever.

Op de North American Commercial Vehicle Show onthulde International behalve een nieuwe e-mobility bedrijf (NEXT eMobility Solutions) ook een bijzonder vormgegeven nieuwe elektrische distributietruck, de eMV.

De eMV is gebaseerd op de gewone MV en is nog een concepttruck, maar wel een die bijzonder aerodynamisch is vormgegeven en die aan de voorzijde ontegenzeggelijk iets wegheeft van de Volkswagen Kever.

Dat is niet zo gek als je bedenkt dat International onderdeel uitmaakt van Navistar, dat weer banden heeft met Volkswagen.