Geschreven op 8-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Uber en Hyundai werkten samen aan de ontwikkeling van een nieuwe elektrische luchttaxi en onthulden op de CES een nieuw eVTOL elektrisch vliegtuig met een bereik van 60 mijl (100 km) en een kruissnelheid tot 290 km/u.

Na de opkomst van drones voor consumenten en een verbeterde batterijcapaciteit, zijn elektrische verticale start- en landingsvliegtuigen (eVTOL) met capaciteit voor passagiers mogelijk geworden.

Veel bedrijven ontwikkelen momenteel verschillende versies van de technologie om elektrische luchttaxidiensten mogelijk te maken en automakers zijn de samenwerking aangegaan.

Hyundai grijpt de internationale Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (VS) aan om de innovatieve toekomstvisie op het gebied van stedelijke mobiliteit te tonen. Om die visie te realiseren, demonstreert Hyundai daar het concept Urban Air Mobility (UAM, personenvervoer door de lucht met de vliegende auto, ofwel Personal Air Vehicle PAV), de Purpose Built Vehicle (PBV) en de bijbehorende Hub. De laatste is een plaats waar reizigers kunnen overstappen en waar allerlei activiteiten kunnen worden samengebracht.

Met deze toekomstvisie, waarin vooral de PAV spectaculair innovatief is, wil Hyundai mensen en steden bevrijden van de belemmeringen van reistijd, drukte en ruimte. Hyundai wil daarmee de inwoners van de grote steden van de toekomst een hoogwaardiger leven bieden. Personenvervoer met de vliegende auto van Hyundai moet ervoor zorgen dat de steden van de toekomst filevrij zijn en dat vliegen voor veel meer mensen bereikbaar is.

De volledig elektrische PAV is een kruising tussen een helikopter en een auto. Deze vliegende auto biedt de mogelijkheid om in de drukke steden van de toekomst – waar het gewone wegverkeer door drukte en opstoppingen vrijwel tot stilstand komt – zonder de noodzaak van start- en landingsbanen door de lucht te reizen. De PAV kan daarom verticaal opstijgen en landen.

Hyundai heeft het concept UAM (Urban Air Mobility) ontwikkeld in samenwerking met Uber Elevate, dat de PAV op grote schaal wil inzetten als Uber Air Taxi. Hyundai is de eerste partner van Uber Elevate die in staat is de PAV in grote aantallen te produceren. In Uber Elevate zorgt Hyundai voor de productie en het beheer van de PAV’s; Uber zorgt voor de ondersteuning in de lucht en de verbindingen met de mobiliteit op de grond en met de passagiers door middel van een zogenoemd luchtreisdeelnetwerk. Hyundai en Uber werken samen aan een infrastructuur waarin de PAV’s kunnen opstijgen en landen.

De PAV die Hyundai in samenwerking met Uber heeft ontwikkeld, de S-A1, is een nieuwe interpretatie van eerdere concepten van Uber Elevate voor voertuigen die elektrisch kunnen opstijgen en landen: De S-A1 is ontwikkeld voor kruissnelheden tot 290 km/u, op een hoogte van 300 tot 600 meter en voor vluchten van maximaal zo’n 100 kilometer. De S-A1 is volledig elektrisch; de batterijen zijn binnen vijf tot zeven minuten op te laden.

De diverse rotors en propellers rondom de S-A1 worden elektrisch aangedreven. Dat verhoogt de veiligheid aangezien de PAV blijft vliegen als een rotor onverhoopt uitvalt. De kleinere rotors zorgen er ook voor dat de S-A1 veel minder geluid produceert dan een helikopter met een grote rotor en een verbrandingsmotor.

De S-A1 is ontwikkeld voor verticaal opstijgen en landen. Tijdens de vlucht werkt de S-A1 als een vliegtuig met vleugels. De S-A1 wordt in eerste instantie gevlogen door piloten. Na verloop van tijd, wanneer de benodigde technologie volledig is uitontwikkeld, worden de PAV’s volledig autonoom.

Het interieur van de S-A1 biedt plaats aan vier passagiers (exclusief piloot), die gemakkelijk kunnen in- en uitstappen. De impopulaire middelste zitplaats is vervallen en biedt plaats aan bagage.

Zie ook: Eerste Testvlucht Van De Elektrische Vliegende Taxi Uitgevoerd by Boeing – Dutch PAL-V Liberty Flying Car: The World’s First Flying Car Production Model by Pal-V – The Transition by Terrafugia: The Flying Car with Retractable Wings – Video The Maverick Flying Car – The World’s First Bio-fuelled Flying Car: Skycar Expedition 2009 – YEE Flying Car Concept by Students of South China University of Technology – HY4 Elektrisch Vliegtuig met Brandstofcel voor Vier Personen by H2fly – Groene Vliegtuigpioniers: Vliegen Wordt Elektrisch by VPRO Tegenlicht – Solar Impulse HB-SIA Flying on Solar: International Flight – The Full Electric Battery Powered Plane by EasyJet and Wright Electric – The Alpha Electric (Prototype WATTsUP): An All-Electric Two-Seater Airplane by Pipestrel Slovenia – Zero-Emission Airplane: The Antares DLR-H2 by DLR – The Centenary E-Race 2019 – The Great Air Race: Electric Planes to Race from London to Darwin – Solarplane Zephyr S HAPS Pseudo-Satelliet Vliegt Bijna 26 Dagen Non-Stop by Airbus – Airship One – Het vliegtuig van de Toekomst ? – Aeroscraft ML866 – Het vliegtuig van de toekomst ??