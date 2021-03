Geschreven op 9-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Hyundai Motor heeft de IONIQ 5, een middelgrote Crossover Utility Vehicle (CUV) onthult tijdens een virtueel wereldpremière-event.

De Hyundai IONIQ 5 is het eerste model van IONIQ, Hyundai’s nieuwe line-up-merk voor batterij-elektrische voertuigen (BEV). De auto verrijkt de lifestyle van elektrische mobiliteit met duurzame en innovatieve voorzieningen en functies.

De IONIQ 5 is gebaseerd op het speciaal voor BEV’s ontwikkelde Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Dat geeft de IONIQ 5 zijn unieke proporties op een lange wielbasis. Het interieurdesign is innovatief en afgewerkt met ecologisch verantwoorde materialen op die plekken waar de inzittenden in aanraking komen met de auto. De elektrische aandrijflijn levert zeer krachtige prestaties en de batterij is ultrasnel op te laden. Dankzij de V2L-functie zijn elektrische apparaten buiten de auto van stroom te voorzien en met de geavanceerde connectiviteit en uitgebreide rijassistentiesystemen biedt de IONIQ 5 de ultieme rijervaring en optimale veiligheid.

Het vooruitstrevende design van de IONIQ 5 doorbreekt de traditionele kaders, dankzij de vrijheid die het specifieke BEV-platform de designers biedt. Verwijzend naar de introductie van de Hyundai Pony, de eerste productieauto van de fabrikant, markeert de IONIQ 5 de 45-jarige ontwikkeling van het design van Hyundai, waarmee het merk een belangrijk onderdeel is geworden van het leven van klanten. Daarmee legt de IONIQ 5 een verbinding van het verleden naar de toekomst. Dit is de nieuwe definitie van tijdloos design. Een thema dat groter wordt naarmate het modellengamma van line-up-merk IONIQ groeit.

De motorkap van de IONIQ 5 heeft een schelpvorm. Dat minimaliseert het aantal naden in de carrosserie en optimaliseert de aerodynamica. De voorbumper valt op door zijn V-vorm en de geïntegreerde dagrijverlichting (DRL) geeft de IONIQ 5 een onmiskenbare lichtsignatuur. Dergelijke kleine pixelachtige lichtelementen komen ook terug op de achterzijde van de auto.

De vrijwel vlak in de portieren geplaatste deurgrepen accentueren de strakke vormgeving en verbeteren de stroomlijn van de carrosserie. De aerodynamisch geoptimaliseerde wielen zijn een voorbeeld van het Parametric Pixel-designthema en hebben een diameter van maar liefst 20 inch.

De IONIQ 5 is uitgerust met elektrisch verstelbare voorstoelen. Die zijn in elke gewenste hoek te verstellen en geven de inzittenden een gevoel van gewichtsloosheid. De dikte van de stoelen is met zo’n 30 procent gereduceerd, zodat de achterpassagiers extra beenruimte hebben. Veel van de oppervlakken – zittingen, deurpanelen en armleuningen, hemelbekleding – zijn bekleed met ecologisch verantwoorde, duurzame materialen, zoals gerecyclede PET-flessen en plantaardige (bio-PET) garens, maar ook natuurlijke wolgarens en ecologisch met plantaardige extracten bewerkt leder, biologische verf met plantenextracten.

De IONIQ 5 is er met vier elektrische aandrijvingsconfiguraties, die alle voldoen aan de behoefte van elke klant, zonder dat dat ten koste gaat van de prestaties. Er is keuze uit twee batterijpakketten – 58 en 73 kWh – en keuze uit een (alleen achter) en twee (voor en achter) elektromotoren. Alle versies bieden een uitstekende actieradius en hebben een topsnelheid van 185 km/u.

De topversie is voorzien van een elektromotor van 155 kW achterin en een 70 kW sterke elektromotor voorin, wat vierwielaandrijving (AWD) mogelijk maakt. De elektromotor achterin heeft een koppel van 350 Nm, die voorin van 255 Nm. In combinatie met het 73 kWh grote batterijpakket heeft deze configuratie een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 5,2 seconden. De 73 kW-versie met achterwielaandrijving heeft een elektromotor met 160 kW vermogen en 350 Nm koppel, en accelereert in 7,4 seconden van 0 naar 100 km/u. De maximale actieradius van de volledig elektrische IONIQ 5 is naar verwachting 470-480 km volgens de WLTP-testprocedure (alles onder voorbehoud van homologatie).

Het E-GMP-platform van de IONIQ 5 kan gebruikmaken van zowel een 400- als 800-volt laadinfrastructuur. Het platform is standaard geschikt voor 800 volt maar ook voor 400 volt, zonder dat daarvoor extra componenten of adapters nodig zijn. Het multichargingsysteem is het eerste ter wereld. Het is gepatenteerde technologie die de elektromotor en de inverter aanstuurt om 400 volt te verhogen tot 800 volt voor stabiel opladen. Met een oplader van 350 kW is de IONIQ 5 in slechts 18 minuten op te laden van 10 tot 80 procent van de batterijcapaciteit. Vijf minuten opladen is al genoeg voor 100 kilometer extra actieradius (WLTP).

De IONIQ 5 ondersteunt de duurzame lifestyle van elektrische mobiliteit ook met zijn innovatieve V2L-functie. Daarmee kunnen klanten onderweg en op locatie elektrische apparaten – bijvoorbeeld elektrische fietsen en scooters, buitensport- en campinguitrusting – aan de auto opladen en gebruiken. Het maakt van de IONIQ 5 een ‘oplader op wielen’.

De V2L-functie heeft een vermogen van maximaal 3,6 kW. De V2L-aansluiting in het interieur bevindt zich onder de tweede zitrij en is te gebruiken als de auto rijdt. Een tweede V2L-aansluiting bevindt zich aan de buitenzijde, bij de laadaansluiting. Met gebruik van een omvormer kunnen klanten hierop elektrische apparaten aansluiten. Deze aansluiting werkt ook als de auto is uitgeschakeld.

De Hyundai IONIQ 5 is vanaf de zomer van 2021 leverbaar.

