Geschreven op 10-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Zo, het heeft jaren geduurd maar daar is ie dan eindelijk. De elektrische Harley Davidson LiveWire.

Harley-Davidson heeft zich gecommitteerd aan het ontwikkeling van elektrische voertuigen, te beginnen met hun LiveWire elektrische motorfietsprogramma.

Vandaag pronkt het bedrijf met het uiteindelijke productieprototype van hun eerste elektrische motorfiets op de EICMA Milan Motorcycle Show

Harley-Davidson heeft belooft dat de verkoop in 2019 zal beginnen. Toen Harley-Davidson vier jaar geleden hun LiveWire elektrische motorproject onthulde, werd er veel gespeculeerd over de vraag of de fiets ooit de productie zou zien.

Vandaag heeft het bedrijf eindelijk onthuld wat de productie van de LiveWire elektrische motorfiets zal zijn.