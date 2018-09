Geschreven op 24-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Ford presenteert de F-Vision. Een concept van wat Ford zich bij een elektrische vrachtwagen voorstelt.

Hoewel de vergelijking met de Tesla Semi even aantrekkelijk als onvermijdelijk is, ligt deze F-Vision nog wel een stuk verder in de toekomst dan de Tesla.

De F-Vision is naast elektrisch ook nog autonoom. Het is dus vooral een proefballonnetje waarvan het maar de vraag is of we deze F-Vision ooit op de weg zullen tegenkomen.

We zien een uitermate glad design met een voorruit die in de carrosserie overloopt, cameraspiegeltjes en wielen die je echt never nooit op een truck gaat aantreffen.

