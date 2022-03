Geschreven op 25-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Met een elektrische Fendt-tractor heeft J. van Huizen Groenvoorzieningen een landelijke primeur.

J. van Huizen Groenvoorzieningen verzorgt de aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en sportvelden in Barendrecht en omstreken.

Met de BAR-gemeenten heeft het bedrijf een overeenkomst voor Groenrenovaties en bomen rooien. In Barendrecht wordt gras gemaaid. Zowel in Barendrecht als in Ridderkerk onderhoudt het bedrijf sportvelden.

Eisen die de gemeente Rotterdam stelde bij een aanbesteding, was de aanleiding voor het aanschaffen van elektrische bussen. Op de markt waren geen bussen te krijgen die aan de eigen van het bedrijf voldoen. Een cabine van twee personen is onvoldoende, om een hele ploeg te vervoeren op weg naar een klus. In samenwerking met een bedrijf is een Volkswagen Crafter met een vijfzits cabine voorzien van een elektrische aandrijving. Inmiddels zijn in de eigen werkplaats twee Crafters omgebouwd. Aan een derde wordt momenteel gewerkt. De dieselmotor is er al uit verwijderd.

Ook bij de trekkers is er behoefte aan een elektrische aandrijving. Er zijn echter alleen kleine trekkers kant-en-klaar te koop. Een grote trekker die een hele dag ingezet moet worden, voorzien van accu’s? Onmogelijk, zei een dealer. In samenwerking met een bedrijf in Amsterdam heeft J. van Huizen Groenvoorzieningen een grote Fendt-tractor omgebouwd. In de eigen werkplaats is de tractor voorzien van accu’s. Ze komen uit beschadigde Tesla-auto’s, waarvan de accu’s geen schade hebben. De Fendt heeft nu de zelfde eigenschappen als een tractor met een dieselmotor.

Tractoren worden door groenvoorzieners ingezet voor bijvoorbeeld transport van groenafval, houtsnippers, compost of grond. J. van Huizen Groenvoorzieningen heeft in samenwerking met andere partijen de Fendt-E ontwikkeld. Dit is een tractor waarvan de dieselmotor is vervangen door een elektromotor van hetzelfde vermogen en accupakketten met een capaciteit van minimaal 1 werkdag voor dit voertuig. Het aantal accu’s staat in vergelijking tot ongeveer 4 Tesla modellen en geeft de tractor een iets ander aangezicht.

