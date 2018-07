Geschreven op 30-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De stadsauto van e.Go Life komt eraan. De startup uit Aken gaat zich nog sterker richten op het stadsvervoer. De e.GO Life is een elektrische zeer compact auto. De auto staat gepland voor de zomer van 2018.

De actieradius van de auto wordt zo’n 130 kilometer op een volle accu. De accu is redelijk snel op te laden. In 330 minuten is hij weer geheel gevuld.

Bovendien wordt de mogelijkheid geboden een grotere batterij te installeren zodat de afstand net iets groter kan worden gemaakt.

De e.GO Life zal niet veel gaan wegen. Alles bij elkaar net boven de achthonderd kilogram. De e.Go Life is slechts 3,35 meter lang. Wie snel wil accelereren en hoge topsnelheden wil halen heeft niets aan de e.Go. Van 0 naar 50 duurt 5,7 seconden en de top zit op 104 kilometer per uur. Dit is geheel in lijn met de plannen die het Duitse bedrijf e.GO Mobile met de auto heeft. Deze moet namelijk zo veel mogelijk geoptimaliseerd worden voor stadsvervoer. Compact en wendbaar zijn is vele malen belangrijker dan snelheid.

De e.Go Life komt deels voort uit ideeën van studenten van de Westfällische Technische Hochschule. Dit is de laatste tijd steeds vaker het geval. Recentelijk werd bijvoorbeeld de Nederlandse zonne-energieauto Lightyear One gepresenteerd. Die kwam voort uit de ontwikkeling van studenten, sommigen inmiddels afgestudeerd, van de Universiteit van Eindhoven. Net als de Lightyear One duurt het ook voor de e.Go Life nog wel even voor hij op de wegen te zien zal zijn. Dat wordt op z’n vroegst in de zomer van 2018.

