Tribus resenteert op de vakbeurs IAA in Hannover een volledig elektrische lagevloer minibus: de e-Civitas Electron.

Met deze e-Civitas Electron speelt het bedrijf uit Utrecht in op de grote behoefte in de markt om personenvervoer emissievrij te kunnen uitvoeren.

De IAA in Hannover vindt plaats van 20 tot en met 27 september.

De lagevloer minibus is gebaseerd op de Fiat Ducato L3H2. Het voertuig is voorzien van een volautomatische zijschuifdeur en een lagevloer-gedeelte. Dankzij het handmatig uitklapbare oprijplatform is het voertuig zeer goed toegankelijk. De bus biedt plaats aan maximaal twaalf mensen: elf zitplaatsen en één rolstoelplaats. Tribus geeft aan dat het voertuig breed inzetbaar is, onder meer voor taxi, openbaar vervoer, buurtbus, shuttlediensten en luchthavenvervoer.

De complete aandrijflijn van de e-Civitas Electron is ontwikkeld door het Franse bedrijf Gruau Electric. De bus is voorzien van een 90 kW elektromotor en een 38 kWh-batterij. Daardoor heeft het voertuig een actieradius van 100 kilometer. Er kan met maximaal 22 kW per uur opgeladen worden door middel van een type 2-stekker. De laadtijd bedraagt dan ongeveer twee uur. De e-Civitas heeft een volautomatische versnellingsbak en heeft de aandrijving op de voorwielen.

