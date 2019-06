Geschreven op 5-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het Koreaanse automerk Hyundai doet niet alleen aan personenwagens met duurzame aandrijflijnen.

Hyundai is ook bezig met een truck op waterstof, maar heeft nu ook een volledig elektrische dubbeldeksbus onthuld.

Deze elektrische bus werd gepresenteerd op de Land, Infrastructure and Transport Technology Fair in Zuid-Korea.

Concrete productieplannen zijn nog niet bekend. Wat we wel weten is dat de bus 12,990 mm lang is en 3,995 mm hoog. Beneden kunnen er 11 personen plaatsnemen, op het bovendek is er ruimte voor 59 passagiers. Er wordt gewerkt met twee assen, één waarop het veersysteem werkt, de ander wordt gecombineerd met een elektromotor van 240 kW (327 pk).

