Geschreven op 10-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Rotterdam wil twee bedrijven toestemming geven om elektrische deelsteps in de stad neer te zetten.

Het gaat om de bedrijven Bird en SwheelS2Go.

Net als bij deelfietsen kunnen deze steps met een telefoon van het slot worden gehaald. Ze mogen overal in de stad worden achtergelaten.

De bedrijven Bird en SwheelS2Go kunnen steps aanbieden in Rotterdam zodra de vervoersmiddelen zijn goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg door onder meer de RDW.

De gemeente Rotterdam weet niet wanneer die toelating een feit is.

In de stad rijden sinds 2017 al deelfietsen van onder meer Obike en Mobike. Sinds deze week heeft Rotterdam ook elektrische deelscooters.

Het bedrijf Felyx heeft ruim driehonderd e-scooters in Rotterdam neergezet. Het bedrijf was al actief in Amsterdam.

De scooters mogen in grote delen van Rotterdam worden neergezet. Op enkele plekken is parkeren niet toegestaan, daar kan de scooter ook niet met de telefoon worden afgesloten.

Zie ook: Deelscooterbedrijf Felyx Nu Ook in Rotterdam: 324 Elektrische e-Scooters by Felyx – Mobike, De Elektrische Deelfiets in Rotterdam en Delft by Mobike en Springtime – Buurauto: De Elektrische Auto Die Je Deelt Met Je Buren